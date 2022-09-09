英女王逝世｜大批民眾白金漢宮外悼念　多國及機構領袖致哀(有片)

英女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲。白金漢宮外有成千上萬民眾冒雨聚集，部分人神情哀傷並落淚，有民眾在鐵閘外獻花。多國領袖對英女王逝世表示哀悼。
英女王伊利沙伯二世是加拿大的國家元首，當地政府建築物下半旗誌哀，總理杜魯多說，英女王是他最喜歡的人之一，他將非常懷念女王。加拿大人永遠會記住和珍惜女王的智慧、同情和溫暖。
愛爾蘭總理馬丁說，女王是愛爾蘭獨立後，首位到訪當地的英國君主，她的親善態度，促成了英愛兩國關係正常化。
美國白宮等建築物下半旗。總統拜登發表聲明，向已故英女王致敬，形容對方是具有無與倫比尊嚴的政治家，深化英美同盟基礎，又說期待與新王查理斯合作。
美國有民眾前往英國大使館獻花悼念英女王。前總統特朗普讚揚英女王盡心為國，而另一位前總統奧巴馬就憶述上任之初首次會見女王的情景，他說女王親切熱誠，而且風趣幽默，風采迷人。
🪟🇬🇧Death of Queen Elizabeth II - well-wishers lay flowers outside Buckingham Palace: Hundreds of people brave the rain to gather outside Buckingham Palace and lay flowers outside its gates at night, to pay tribute to Queen Elizabeth II following her death on Thursday. pic.twitter.com/deVpIC4xDj— worldnews24eu (@worldnews24eu) September 8, 2022
聯合國安理會為女王默哀１分鐘
法國總統馬克龍說，英女王是法國的朋友，並體現了七十年來英國民族的統一及延續性。
德國總理朔爾茨亦表示，女王最令人懷念的就是她的幽默感。
俄羅斯總統普京向繼承王位的查理斯拍發唁電，指英國近代史上最重要的事件都與女王陛下的名字密不可分，希望查理斯以勇氣及毅力，面對這個沉重及無法彌補的損失，並轉達他對所有英國人及王室成員的誠摯慰問及支持
烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體發文，他說代表烏克蘭人民，向英國致以深切慰問。
新西蘭總理阿德恩稱英女王定義了「服務、慈善和一致的概念」，指英女王對自己的角色和對所有人的承諾毫無疑問和堅定不移。她宣布新西蘭進入哀悼期，國家建築下半旗。
澳洲總理索加瓦雷表示深切哀悼，並讚揚英女王一生致力於責任、家庭、信仰和服務。
意大利總理德拉吉稱讚英女王是過去七十年來，世界歷史中的絕對領導者，以均衡、智慧、尊重制度和民主的方式代表英國和英聯邦。
聯合國安理會為女王默哀１分鐘，聯合國秘書長古特雷斯形容伊利沙伯二世是聯合國的好朋友，畢生致力為民眾服務，他向對方致敬。安理會亦在開會前全體起立默哀。
教宗方濟各亦讚揚英女王為國家服務不遺餘力。