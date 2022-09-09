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國際
2022-09-09 08:26:00

英女王逝世｜大批民眾白金漢宮外悼念　多國及機構領袖致哀(有片)

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英女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲。白金漢宮外有成千上萬民眾冒雨聚集，部分人神情哀傷並落淚，有民眾在鐵閘外獻花。多國領袖對英女王逝世表示哀悼。

美國有民眾前往英國大使館獻花悼念英女王。(AP) 英女王逝世，大批民眾白金漢宮外悼念，多國及機構領袖致哀。(AP)

英女王伊利沙伯二世是加拿大的國家元首，當地政府建築物下半旗誌哀，總理杜魯多說，英女王是他最喜歡的人之一，他將非常懷念女王。加拿大人永遠會記住和珍惜女王的智慧、同情和溫暖。

愛爾蘭總理馬丁說，女王是愛爾蘭獨立後，首位到訪當地的英國君主，她的親善態度，促成了英愛兩國關係正常化。

美國白宮等建築物下半旗。總統拜登發表聲明，向已故英女王致敬，形容對方是具有無與倫比尊嚴的政治家，深化英美同盟基礎，又說期待與新王查理斯合作。

美國有民眾前往英國大使館獻花悼念英女王。前總統特朗普讚揚英女王盡心為國，而另一位前總統奧巴馬就憶述上任之初首次會見女王的情景，他說女王親切熱誠，而且風趣幽默，風采迷人。

聯合國安理會為女王默哀１分鐘

法國總統馬克龍說，英女王是法國的朋友，並體現了七十年來英國民族的統一及延續性

德國總理朔爾茨亦表示，女王最令人懷念的就是她的幽默感。

俄羅斯總統普京向繼承王位的查理斯拍發唁電，指英國近代史上最重要的事件都與女王陛下的名字密不可分，希望查理斯以勇氣及毅力，面對這個沉重及無法彌補的損失，並轉達他對所有英國人及王室成員的誠摯慰問及支持

烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體發文，他說代表烏克蘭人民，向英國致以深切慰問。

新西蘭總理阿德恩稱英女王定義了「服務、慈善和一致的概念」，指英女王對自己的角色和對所有人的承諾毫無疑問和堅定不移。她宣布新西蘭進入哀悼期，國家建築下半旗。

澳洲總理索加瓦雷表示深切哀悼，並讚揚英女王一生致力於責任、家庭、信仰和服務。

意大利總理德拉吉稱讚英女王是過去七十年來，世界歷史中的絕對領導者，以均衡、智慧、尊重制度和民主的方式代表英國和英聯邦。

聯合國安理會為女王默哀１分鐘，聯合國秘書長古特雷斯形容伊利沙伯二世是聯合國的好朋友，畢生致力為民眾服務，他向對方致敬。安理會亦在開會前全體起立默哀。

教宗方濟各亦讚揚英女王為國家服務不遺餘力。

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