英女王逝世｜大批民眾白金漢宮外悼念　多國及機構領袖致哀(有片)

英女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲。白金漢宮外有成千上萬民眾冒雨聚集，部分人神情哀傷並落淚，有民眾在鐵閘外獻花。多國領袖對英女王逝世表示哀悼。

英女王伊利沙伯二世是加拿大的國家元首，當地政府建築物下半旗誌哀，總理杜魯多說，英女王是他最喜歡的人之一，他將非常懷念女王。加拿大人永遠會記住和珍惜女王的智慧、同情和溫暖。

愛爾蘭總理馬丁說，女王是愛爾蘭獨立後，首位到訪當地的英國君主，她的親善態度，促成了英愛兩國關係正常化。

美國白宮等建築物下半旗。總統拜登發表聲明，向已故英女王致敬，形容對方是具有無與倫比尊嚴的政治家，深化英美同盟基礎，又說期待與新王查理斯合作。

美國有民眾前往英國大使館獻花悼念英女王。前總統特朗普讚揚英女王盡心為國，而另一位前總統奧巴馬就憶述上任之初首次會見女王的情景，他說女王親切熱誠，而且風趣幽默，風采迷人。