英女王逝世｜安德魯護送英女王靈柩被罵「有病的老男人」　英分析無望恢復王室角色(有片)

已故英女王伊利沙伯二世的靈柩，周一(12日)移送蘇格蘭首府愛丁堡的聖吉爾斯大教堂(St. Giles' Cathedral)，4名子女包括繼任的國王查理斯三世、安妮長公主、安德魯王子和愛德華王子全程護送陪伴，不過，只有安德魯王子身穿西裝，在另外3名穿著榮譽軍服的兄姊弟之間略為顯眼。當地有傳媒分析認為，安德魯在兄長統治下，不太可能恢復王室職責。
安德魯王子早前捲入美國富商愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)教唆賣淫案，以及遭美國女子朱弗雷(Virginia Giuffre)控告性侵等醜聞，即使與朱弗雷達成庭外和解，62歲的安德魯亦被剝奪所有榮譽軍事、慈善角色以及王室贊助。但身為英女王子女之一，安德魯不可能排除在英女王的喪禮。就在英女王靈柩被移往愛丁堡途中發生了一段插曲，有抗議者朝著隊伍大聲咆哮指控安德魯「有病的老男人」及「噁心」，該名示威者隨後被警方帶走。
分析料國王明白恢復安德魯身分不明智
《Majesty》雜誌主編Joe Little分析，指安德魯不太可能恢復王室職責，替王室工作，一切都不會有太大的改變，軍事贊助和殿下(HRH)頭銜料不會恢復，因為查理斯三世明白，即使他願意寬恕弟弟，但讓安德魯恢復職責與身分仍是不明智的決定。
Prince Andrew is an alleged pedophile protected by the British state and the monarchy. He is literally above the law whilst allegedly committing the most disgusting crime on earth. This lad did nothing but exercise his rights to free speech and non-violent protest. pic.twitter.com/NO7dVo8TRK— Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) September 12, 2022