英女王逝世｜安德魯護送英女王靈柩被罵「有病的老男人」　英分析無望恢復王室角色(有片)

已故英女王伊利沙伯二世的靈柩，周一(12日)移送蘇格蘭首府愛丁堡的聖吉爾斯大教堂(St. Giles' Cathedral)，4名子女包括繼任的國王查理斯三世、安妮長公主、安德魯王子和愛德華王子全程護送陪伴，不過，只有安德魯王子身穿西裝，在另外3名穿著榮譽軍服的兄姊弟之間略為顯眼。當地有傳媒分析認為，安德魯在兄長統治下，不太可能恢復王室職責。

安德魯王子早前捲入美國富商愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)教唆賣淫案，以及遭美國女子朱弗雷(Virginia Giuffre)控告性侵等醜聞，即使與朱弗雷達成庭外和解，62歲的安德魯亦被剝奪所有榮譽軍事、慈善角色以及王室贊助。但身為英女王子女之一，安德魯不可能排除在英女王的喪禮。就在英女王靈柩被移往愛丁堡途中發生了一段插曲，有抗議者朝著隊伍大聲咆哮指控安德魯「有病的老男人」及「噁心」，該名示威者隨後被警方帶走。

分析料國王明白恢復安德魯身分不明智 《Majesty》雜誌主編Joe Little分析，指安德魯不太可能恢復王室職責，替王室工作，一切都不會有太大的改變，軍事贊助和殿下(HRH)頭銜料不會恢復，因為查理斯三世明白，即使他願意寬恕弟弟，但讓安德魯恢復職責與身分仍是不明智的決定。