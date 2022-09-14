英女王逝世｜對女王不敬！靈車植入殯儀公司廣告 國民怒罵：極其惡劣

英女王伊利沙伯二世的靈柩周日由蘇格蘭巴爾莫勒爾堡移送至首府愛丁堡，由電視直播，全英以至全球多地民眾收看，有眼利蘇格蘭人及網民發現，靈車從巴爾莫勒爾堡駛出時，車窗竟貼上當地殯儀公司「William Purves」的商標貼紙，令不少英國民眾震怒。該公司官網其後因太多網民湧入而一度「冧檔」。
網民怒斥「無恥」
不少網民批評該殯儀公司趁機賣廣告，對此感到扯火，有人怒斥「無品」、「無恥」，形容「這是極其惡劣的『意外』植入式免費廣告例子」。有網民痛批殯儀公司竟在國家這個莊嚴時刻大賣廣告，有人嘲諷「殯儀公司要確保(靈車)抵達愛丁堡的整段路程都保留著這個免費廣告，這才是悲哀的日子」。
蘇格蘭人：與女王僱用同一殯儀公司是光榮
但也有網民為殯儀公司說好話，稱他們為了女王移靈，一定肩負了巨大壓力，有蘇格蘭民眾感到「光榮」，因父母的喪禮正是由這家殯儀公司承辦。或許有太多人對這家蘇格蘭殯儀公司好奇，又或有太多批評者，該公司官網不久後因流量負載過量而一度關閉。
殯儀公司回應：女王才是主角
英媒報道，靈車經6個多小時路程，抵達愛丁堡時，車窗上的「William Purves」的商標已移除，《太陽報》報道，靈車車隊在Brechin稍事歇息及加油時，將貼紙撕掉。
對於爭議，「William Purves」對《都市報》表示，因公眾對他們公司的關注度十分明顯，車隊在第一個中途站即把貼紙移除，強調女王才是主角，而非他們公司。發言人並向《太陽報》發聲明認錯，稱注意到社交網上的負面批評後，該公司的廣告貼紙已「盡快」移除；並指貼紙是他們公司靈車的共同特徵，公司已把原本銀色的車身改為黑色。
發言人又提到有關女王在蘇格蘭離世安排的「獨角獸行動」，指該公司對女王的移靈安排經過縝密策劃，多年來每個月都在綵排，強調「能為女王服務是榮幸及榮耀」。
Don’t know if anyone else noticed it, but on HM #QueenElizabethII hearse on Sunday, the car had the undertakers sticker #WilliamPurves on it as leaving Balmoral but seemingly removed WHILE on the journey to Edinburgh.— Mr Pål Christiansen 🇳🇴😍🇬🇧 (@TheNorskaPaul) September 12, 2022
It was a 6-hour drive, so must have stopped for a break ? pic.twitter.com/ZPzReOn6Bh