英女王逝世｜查理斯手指腫如香腸 遭網民嘲「香腸指國王」 醫生解釋幾種病因導致

英女王伊利沙伯二世去世後，社交網即瘋傳新英王查理斯三世雙手手指腫如香腸的照片，令不少網民吃驚，擔心年屆73歲的他健康是否出問題，對此醫生作出解釋。

綜合澳洲新聞網、英國《每日郵報》等報道，查理斯三世上周六登基，全程直播，他紅腫的手指吸引網民視線，紛紛挖出他昔日一系列的手指照做成迷因。有網民笑言，「這只是對查理斯三世手指的溫馨提示」、「慶祝查理斯三世成為首位有可愛香腸手指的國王」、「香腸手指查理斯現在是國王了」，有人則貼出香腸照嘲諷。

《每日郵報》指，查理斯多年來都有手指腫脹的問題，2012年，他出訪澳洲，坐長途機後打趣說，「這是我的香腸手指」。他也多次被傳媒拍到手腫腳腫的照片，尤其是經過長途飛行，或出訪炎熱國家。