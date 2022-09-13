英女王逝世｜查理斯手指腫如香腸 遭網民嘲「香腸指國王」 醫生解釋幾種病因導致

英女王伊利沙伯二世去世後，社交網即瘋傳新英王查理斯三世雙手手指腫如香腸的照片，令不少網民吃驚，擔心年屆73歲的他健康是否出問題，對此醫生作出解釋。
綜合澳洲新聞網、英國《每日郵報》等報道，查理斯三世上周六登基，全程直播，他紅腫的手指吸引網民視線，紛紛挖出他昔日一系列的手指照做成迷因。有網民笑言，「這只是對查理斯三世手指的溫馨提示」、「慶祝查理斯三世成為首位有可愛香腸手指的國王」、「香腸手指查理斯現在是國王了」，有人則貼出香腸照嘲諷。
《每日郵報》指，查理斯多年來都有手指腫脹的問題，2012年，他出訪澳洲，坐長途機後打趣說，「這是我的香腸手指」。他也多次被傳媒拍到手腫腳腫的照片，尤其是經過長途飛行，或出訪炎熱國家。
英女王逝世｜醫生解釋可能病因
英國醫生Gareth Nye接受《每日星報》訪問，解釋很多情況可能導致查理斯手指腫脹。他說，其一是水腫(oedema)，是四肢血管外的組織有多餘液體聚積，通常在腳部、腳踝，也會在手指聚積液體，導致腫脹。水腫是常見情況，多發於65歲以上長者，因為身體控制水份的能力減低。只要按住腫脹部分約15秒，發現該處稍為凹陷，便可初步判定是水腫。
另外，關節炎(arthritis)也可能導致手指紅腫。Nye指，此情況常見於60歲以上人士，會影響手指關節，手指通常會變得僵硬、疼痛、紅腫，服藥可舒緩痛楚，但不會消腫。
其他不常見導致水腫原因，包括高鹽飲食，或服用特定藥物後的副作用，例如血壓藥或類固醇藥。但Nye強調，腫脹並非出現嚴重健康問題的跡象，「從(查理斯)腫脹手指來判斷，可以下結論是沒有即時的健康關注點，極可能是他年邁的跡象」。
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