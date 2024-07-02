英屋主不滿鄰居大樹侵家園　將樹斬半竟變近五星景點

英國倫敦一個社區的2戶屋主因為一棵樹發生爭執，爭吵多時仍沒解決，最後其中一家索性叫人將樹垂直斬去半棵樹，奇特景象意外爆紅，成為新興景點，甚至在Google地圖上獲得近5星評價。

綜合報道，這棵樹位於倫敦東南部的Waterthorpe，高約12公尺，是一棵冷杉木，樹齡約25年，50多歲的Bharat Mistry於1994年搬來時，樹就已屹立在處。2020年因新冠疫情實施封城措施後，鄰居夫婦Graham和Irene Lee便因為這棵樹與Bharat發生爭執，指控樹引來鳥類聚集的噪音太大，也讓他們家的車道充滿雀鳥排泄物。經過長達1年的爭執，問題仍未解決，2021年，Graham和Irene Lee聘請專家，將這棵樹劈去一半。Bharat於2021年受訪時表示，當這棵樹被砍倒時，他「非常心煩意亂」：「我一再懇求他們不要這樣做，但他們已鐵了心，那棵樹快要倒下了。看起來真的很難過，因為這棵樹已經在那裡很久了，而且它是一棵非常漂亮的樹」。