英極右反移民示威｜馬斯克語出驚人︰內戰在所難免 與英政府爆罵戰

英國兒童舞蹈班斬人案引發多地的極右翼反移民示威騷亂持續，有建築物、汽車遭放火焚燒，安置尋求庇護移民的酒店亦成目標，示威已蔓延至英格蘭西南部的普利茅斯(Plymouth)。英國警方指至今超過378人被捕，多人受傷。部分較早前被捕的人已經提堂，包括一名14歲少年。 各界關注英國反移民示威情況，美國富豪馬斯克日前在社交平台X回應右翼評論員Ashley St Clair的貼文，St Clair將極右暴動歸因於「大規模移民的影響」，馬斯克留言回應說「內戰在所難免」(Civil war is inevitable)。

英極右反移民示威｜馬斯克認同冒犯性漫畫內容 馬斯克又回應一幅帶有冒犯性漫畫的貼文。該漫畫描繪了兩名男子，一人頭戴巴基斯坦國旗頭巾，手持刀具，揚言要「殺死異教徒」旁邊的警察說：「我們在這裡保護你。」漫畫下方是另一名相信是當地居民的男子說「我不希望孩子被刺傷」，警察卻指責他「納粹」、「將要坐牢」。馬斯克留言回應稱：「確似是一面倒」(does seem one-sided)，指英警偏頗，不去嚴厲對付施襲的穆斯林，而去標籤示威者是立場極右、納粹，須接受。

馬斯克言論及英國連日騷亂情況︰

英極右反移民示威｜馬斯克暗指施紀賢只關心穆斯林社區 首相發言人周一回應稱馬斯克等「毫無理由作出這種言論」(no justification for comments like that)，隨即又引來馬斯克還擊，在英揆施紀賢(Keir Starmer)的講話片段下留言。施紀賢在講話中說「不能容忍對穆斯林社區的襲擊」，馬斯克反駁指他身為首相，「你不是應該關心所有社區的襲擊嗎？」(shouldn't you be concerned about attacks on *all* communities?)，指施紀賢不應該只關心穆斯林社區。 英極右反移民示威｜司法部官員斥馬斯克言論「糟透」 司法部長Heidi Alexander周二接力應戰，批評馬斯克的言論「糟透」(pretty deplorable)。她強調「人人都應該呼籲保持冷靜」，特別是擁有巨大影響力平台的馬斯克，「老實說，我覺得他的言論非常糟」，而且「非常不負責任」。她同意首相發言人所說指馬斯克言論毫無理由，「用『內戰』這種字完全不能接受」，指目前有警員受傷、建築物被焚，深具影響力的馬斯克應負責任地發表言論。