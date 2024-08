英極右反移民示威｜馬斯克語出驚人︰內戰在所難免 與英政府爆罵戰

馬斯克言論及英國連日騷亂情況︰

英極右反移民示威|馬斯克暗指施紀賢只關心穆斯林社區

首相發言人周一回應稱馬斯克等「毫無理由作出這種言論」(no justification for comments like that),隨即又引來馬斯克還擊,在英揆施紀賢(Keir Starmer)的講話片段下留言。施紀賢在講話中說「不能容忍對穆斯林社區的襲擊」,馬斯克反駁指他身為首相,「你不是應該關心所有社區的襲擊嗎?」(shouldn't you be concerned about attacks on *all* communities?),指施紀賢不應該只關心穆斯林社區。

英極右反移民示威|司法部官員斥馬斯克言論「糟透」

司法部長Heidi Alexander周二接力應戰,批評馬斯克的言論「糟透」(pretty deplorable)。她強調「人人都應該呼籲保持冷靜」,特別是擁有巨大影響力平台的馬斯克,「老實說,我覺得他的言論非常糟」,而且「非常不負責任」。她同意首相發言人所說指馬斯克言論毫無理由,「用『內戰』這種字完全不能接受」,指目前有警員受傷、建築物被焚,深具影響力的馬斯克應負責任地發表言論。