英模拍賣D Cup「假胸」植入物　有人開價7.7萬收購

英國模特兒Carla Bellucci近日宣布將退出經營色情平台，同時要將她隆胸的D Cup植入物換成較小的尺寸，決定「物盡其用」拍賣這對在她體內長達10年的「假胸」。她說，已經有男人向開價8,000英鎊(折合約7.7萬港元)收購，不過她的目標價至少1萬英鎊」(折合約9.6萬港元)。

綜合報道，現年40歲的Carla Bellucci育有4名子女，10年前一擲5,000英鎊隆胸至D Cup，之後她開始利用付費色情平台「OnlyFans」經營個人帳號，一開台就吸引大批Fans，成為她的主要經濟收入來源，然而她月前宣布將要關閉帳號，準備轉行去攻讀法律。

未達目標價或會移師 eBay 拍賣

Carla Bellucci說：「我會善用它們，因為男人喜歡胸部，做樣也是一件好事」，她表示，已有人出價8,000英鎊收購，但她有更大的目標，希望至少1萬英鎊以上才肯賣出。在她準備退出經營的消息傳出後，她表示現在每天只有更忙，因為大家都來看她，擔心她會消失，所以盡可能的花錢買更多她在平台的內容。Carla Bellucci說，會建立競投帖，讓男人為了她的假胸爭奪，如果在「OnlyFans」上沒有人出價達到她1萬英鎊的門檻，她就會移師eBay拍賣。