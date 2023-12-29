英漢救人反被車撞死　旁觀者試圖抬車救人

英國雪菲爾市在周三（27日）發生一宗車禍，造成一名46歲男子死亡，當局分別以謀殺及殺人未遂拘捕兩人。而傳媒報道，死者當時與家人路經當地，其後因為見到有一名女子倒地上前協助，之後遭一輛汽車撞死。
死者是46歲的英國男子Christian Marriott，報道指他在周三下午，與太太及兩名兒子途經事發的地點期間，因為看到有女子躺在路邊不省人事而上前協助。警方表示，女子據報是捲入了附近婚禮的爭吵之中。就在Marriott救助女子期間，一輛車撞到在路旁的眾人，當中包括一名同樣協助救人的休班助產士。警方就表示，以謀殺將一名23歲男子，以及以殺人未遂將另一名55歲男子拘捕。而事件中仍有一人受重傷在醫院留醫。
英國《每日郵報》就報道，有鄰居表示當時原本在男家舉行婚禮，但突然發生了流血衝突，鄰居指：「一個與兩家無關的無辜男子，一直試圖協助及冷靜的男子卻因此失去生命。」而當時受傷的女子目前仍在醫院留醫，並且仍有生命危險。另外在網上就有片段，在事發後一批路人試圖推開事發的汽車救人。
‘HERO’ DEAD & SEVERAL INJURED: DRAMATIC FOOTAGE SHOWS MOMENTS AFTER CAR PLOUGHS INTO CROWD OF PEOPLE IN SHEFFIELD— YappApp (@YappAppLtd) December 28, 2023
A MURDER INVESTIGATION has been launched in #Sheffield after a car ploughed into a crowd of people yesterday, leaving a 46-year-old man dead and several others… pic.twitter.com/hUgRLgulUm