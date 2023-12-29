熱門搜尋:
除夕倒數2024 叱咤2023 李善均 木屋燒烤 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 御半山 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 新城勁爆頒獎禮2023
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-12-29 18:30:52

英漢救人反被車撞死　旁觀者試圖抬車救人

分享：
英國雪菲爾發生車禍，造成1人死亡。(網上圖片)

英國雪菲爾發生車禍，造成1人死亡。(網上圖片)

英國雪菲爾市在周三（27日）發生一宗車禍，造成一名46歲男子死亡，當局分別以謀殺及殺人未遂拘捕兩人。而傳媒報道，死者當時與家人路經當地，其後因為見到有一名女子倒地上前協助，之後遭一輛汽車撞死。

死者是46歲的英國男子Christian Marriott，報道指他在周三下午，與太太及兩名兒子途經事發的地點期間，因為看到有女子躺在路邊不省人事而上前協助。警方表示，女子據報是捲入了附近婚禮的爭吵之中。就在Marriott救助女子期間，一輛車撞到在路旁的眾人，當中包括一名同樣協助救人的休班助產士。警方就表示，以謀殺將一名23歲男子，以及以殺人未遂將另一名55歲男子拘捕。而事件中仍有一人受重傷在醫院留醫。

因為救人而被撞死的Christian Marriott。(網上圖片)

因為救人而被撞死的Christian Marriott。(網上圖片)

英國《每日郵報》就報道，有鄰居表示當時原本在男家舉行婚禮，但突然發生了流血衝突，鄰居指：「一個與兩家無關的無辜男子，一直試圖協助及冷靜的男子卻因此失去生命。」而當時受傷的女子目前仍在醫院留醫，並且仍有生命危險。另外在網上就有片段，在事發後一批路人試圖推開事發的汽車救人。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受