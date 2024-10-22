英男中樂透獲10億獎金「財自」 10年後近況曝光

英國一名男子在十年前幸運中了樂透，拿到1.079億英鎊（約10.9億港元）獎金，財富自由的他也辭掉了工作。然而有錢的生活似乎不如他想像中的愜意，如今這名幸運兒的近況也曝光，引發討論。 來自科爾斯頓的Neil Trotter在2014年時幸運贏得了歐洲百萬（EuroMillions）獎金的樂透，獲得將約10.9億港元獎金。在某次接受訪問時，Neil Trotter說，「我一直相信有一天我會成為百萬富翁，在開獎當天，不知為何我就是有一種強烈的預感知道我會中樂透。」

這名幸運兒果真贏得大獎，辭掉了機械工程師的工作，並買了400英畝的土地，在湖邊興建了一棟豪宅完成夢想，身為賽車迷的他，也立刻把車子換成積架和保時捷。 中獎幸運兒︰不用工作整天看電視很無聊 一些一夜致富的人不斷揮霍金錢，過著夜夜笙歌的生活，Neil Trotter卻不是這樣。除了起樓買車之外，Neil Trotter依舊過得很樸素，他很快就發現，有錢的日子並不如想像中愜意︰「從必須工作到不再工作是一個很奇怪的適應過程。我很快就發現整天坐在家裡看電視很無聊。」

「這是充滿挑戰的九年」 於是Neil Trotter決定親力親為整理自己買來的土地，疏浚池塘、湖泊，並從林地清除數噸枯樹，把這片土地改造成夢幻莊園。他說：「這是充滿挑戰的九年，但我對我們所取得的成就感到非常自豪，我學到了很多關於如何管理森林的知識。」除此之外，Neil Trotter也擁有了自己的車隊，取名為「Chameleon Motorsport」。 過去經常可以聽到樂透中獎者沒幾年就把巨額獎金花光的例子，英國國家彩券高級顧問安迪卡特 (Andy Carter)就曾勸告這些樂透得主，「固然超級跑車和奢華的假期很棒，但在急於做出任何重大決定之前，最好花一點時間認真思考一下你想在什麼方面改變生活。」 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

On This Day in 2014, Neil Trotter won £107M on EuroMillions 🎉 Since the big day, he’s bought himself his dream car, as well as a new house that he’s made some incredible improvements to 🏎️🏘️#NationalLottery #GetThatEuroMillionsFeeling #OnThisDay pic.twitter.com/t2onNdS5F4 — The National Lottery (@TNLUK) March 14, 2024