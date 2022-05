英男警偕醫護女友接客玩3P 賺1500蚊一個鐘 終身被禁出任警察職務

40歲CID警員泰勒與28歲醫護女友特納,化名「Mark and Courtney」在網上招客。(互聯網)

英國一名警員與任職醫護的女友,竟在色情網站賣廣告招攬客人玩「3P」,每小時索價150英鎊(約1,485港元)。二人去年遇上記者放蛇,吹噓新冠肺炎疫情期間生意興隆,更直認已經營此副業多年。東窗事發後警員主動辭職,日前被裁定行為嚴重不當,終身不得再出任警察職務。

任職警員19年、事發前是CID的40歲泰勒(Nicholas Taylor)及28歲醫護女友特納(Eleanor Turner),被揭於成人服務網站,以化名「Mark and Courtney」招客,每小時收費150鎊,地點為二人寓所,如要外出另加40鎊(約396港元)。有關網站於新冠肺炎疫情期間,暫停所有預約,二人改為直接私訊聯繫。

英男警員偕女友賣淫 寓所變妓院

去年11月,英媒記者放蛇預約,特納說「你可以跟我或我們二人一起玩」,並稱事前可先喝杯啤酒。記者同意支付300英鎊換取兩小時服務後,在約好的日期抵達二人位於什羅浦郡(Shropshire)郊區的寓所。據報該屋值約45萬英鎊(約445萬港元)。

三人在喝酒時,泰勒提出先「清掉那些傷感情的事」(unpleasantries out of the way),意思是叫記者先支付肉金。泰勒向記者直認自己在為大眾服務,已接客「很多年」,顧客年齡小至21歲、年長至70歲,「我們脫衣、玩樂,然後他們加入」。記者偷拍上述對話後,最終編造籍口,離開二人寓所。

泰勒及女友特納分別任職於西米德蘭茲郡 (West Midlands)警隊及急救部門,二人在事件曝光後被上頭調查。泰勒其後主動辭職,離職日較警方裁定他行為嚴重不當僅早一天。

除了違反操守外,報道指泰勒及特納欠缺防疫意識,如只叫記者脫鞋,卻沒叫他洗手,並質疑特納身為醫護人員卻與不同人士性接觸,有播疫之憂。