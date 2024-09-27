英網紅「嫁自己」　一年後稱壓力大宣布「離婚」

一名英國網紅去年憑著「嫁給自己」婚禮儀式吸引媒體關注，直至近日，她突然對外宣布壓力太要跟自己「離婚」。

綜合報道，來自巴西、現居英國倫敦的網紅Suellen Carey去年在倫敦舉行了一場婚禮，宣稱「單婚」(sologamy)的生活理念，對40萬粉絲宣布跟自己「結婚」，成功吸引媒體報道。詎料一年後，她於20日又突然宣布已經跟自己「離婚」。

Suellen解釋，自己經常感到孤獨，即使去做心理諮詢仍然無效，她知道是時候離婚。她表示，現在會回歸嘗試約會的生活，但是不後悔曾經嘗試一個人生活，並強調「每個人都應該有機會去探索自我，理解自我」。