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國際
2023-11-07 12:12:41

英罕見病垂危女嬰被裁定拔喉 意大利緊急授予公民身份給她一線生機

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女嬰格雷戈里。(互聯網)

女嬰格雷戈里。(互聯網)

意大利政府周一(6)給予英國一名性命垂危的8個月大女嬰公民身份，以防止當地醫生拔除她的維生儀器，並讓家人安排她轉至羅馬一家醫院。

路透社報道，女嬰格雷戈里(Indi Gregory)患上一種罕見粒線體疾病(a rare mitochondrial disease)，細胞無法製造身體所需的足夠能量。英格蘭中部諾定咸一家醫院認為，讓她繼續接受治療沒有意義。英格蘭高等法院同意這種看法，上月裁定拔除維生儀器是最符合她的利益，並於上周六拒絕其父母的請求，不允許將她送至羅馬梵蒂岡一家兒童醫院。一批家長和支持者周日在女嬰接受治療的醫院外，抗議法庭這項裁決。

意國政府介入

意大利政府介入這場爭議，總理梅洛尼(Giorgia Meloni)周一緊急召開內閣會議，批准格雷戈里成為意大利公民。梅洛尼其後在社交平台「X」發文表示：「他們說小印迪沒有多少存活的希望，但在她生命走到盡頭之前，我會盡己所能保護她的生命，捍衛她父母能為她竭盡全力挽救她的權利。」

基礎設施和交通副部長比尼亞米(Galeazzo Bignami)表示，政府此舉將讓格雷戈里能轉送到羅馬的耶穌聖嬰醫院，如果不轉院，她的維生儀器會在周一撤除。意政府並承諾將負擔耶穌聖嬰醫院的醫療費用。

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女嬰格雷戈里。(互聯網) 父母盡力救活女兒格雷戈里。(互聯網) 女嬰格雷戈里患上罕見粒線體疾病。(互聯網) 女嬰格雷戈里患上罕見粒線體疾病。(互聯網) 格雷戈里父親迪安。(互聯網) 格雷戈里祖母周日在醫院外抗議。(互聯網) 意大利總理梅洛尼出手營救。(資料圖片) 女嬰格雷戈里在諾定咸女王醫院留醫。(互聯網) 2018年去世的男嬰埃文斯。(互聯網)

女嬰父親：我們沒甚麼好輸

意政府消息人士指，格雷戈里的母親可向意大利駐英國領事館提出訴求，要求由直升機將女嬰運往意大利，但英方沒有義務批准此要求。

女嬰父親迪安‧格雷戈里(Dean Gregory)表示：「即使轉至意大利會有一些風險，英國提供給我們的唯一替代選項是讓印迪死去。對我們或印迪來說，沒甚麼好輸的了。」耶穌聖嬰醫院已準備接收印迪。

2018年，當時23個月大、患上神經退化性疾病的男嬰埃文斯(Alfie Evans)性命垂危，父母試圖將他帶到耶穌聖嬰醫院治療，但最後遭英國法院駁回，幾天後，埃文斯的維生系統被拔除，他因此離世。

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