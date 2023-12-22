英8歲童奪歐洲西洋棋超快棋賽女子冠軍　國際大師都讚奇才

年僅8歲的英國學童Bodhana Sivanandan日前在不分齡的「2023年歐洲西洋棋快棋暨超快棋錦標賽」(European Rapid and Blitz Chess Championship)中，13輪超快棋以8.5分，擊敗多位世界級的大師好手拿下女子第一名，震驚世界棋壇。 根據Chess.com報道，西洋棋「奇才」西瓦南丹16日在克羅地亞首都札格雷布舉行的歐洲西洋棋快棋暨超快棋錦標賽中，Bodhana在13輪超快棋獲得8.5分拿下女子第一名。世界西洋棋總會規定，超快棋賽則是13輪，以13分為滿分，每方各3分鐘、每步棋加2秒。

夏天曾獲邀與辛偉誠對弈 本屆不分齡的超快棋錦標賽共吸引全球555名棋手參賽，包括國際棋聯授予最高頭銜的48名特級大師(GM)、地位居次的50名國際大師(IM)。Bodhana在這項比賽擊敗了1位國際大師與1位棋聯大師(FM)，她最終是以8.5分排名整體第73位，總表現評分高達2,316分，領先許多西洋棋特級大師與大師。就連羅馬尼亞出生的國際大師Irina Bulmaga都大讚Bodhana是個奇才。