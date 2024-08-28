荷航KLM因一原因 逐步淘汰波音機隊 轉用空中巴士

在美國波音公司近期屢傳安全隱患背景下，荷蘭皇家航空公司(KLM)周二宣布，未來幾年會在「更清潔、更安靜、更經濟」(cleaner, quieter, more economical)的計劃中，把機隊中的大部分波音(Boeing)飛機換成空中巴士(Airbus)。

目前KLM的短途線採用波音737及巴西航空工業公司(Embraer)的客機，長途線則主要使用波音777，輔以少數較舊的空巴A330。

波音｜A321neo取代波音737

KLM周二接收其歷來首架用於短途線的空巴A321neo，將取代現有的波音737。該公司表示將投資70億歐元用於新機， 大約30架A321neos將陸續交付，其中今年會先接收4架，公司將會逐步淘汰現有的波音機，屆時全線短途客機將改用空巴A321neo。