莫名其妙！德國逾1000墓碑離奇出現QR Code 竟與園藝公司有關

德國慕尼黑有3座公眾墓園、共1,000多塊墓碑，近日被發現貼上印有QR Code的貼紙，令人感到困惑……莫非掃描QR Code就能接觸到靈異世界？
美國《紐約郵報》等報道，這些QR Code貼紙自去年12月開始出現，面積約5X3厘米，貼在墓碑背面。掃描QR Code後，只會顯示逝者姓名及墓碑在墓園內的位置，未知是誰貼上。
負責慕尼黑公墓管理事務的赫羅夫(Bernd Hoerauf)表示，他跟同事都感到莫名其妙，因為似乎是隨機亂貼，新舊墓碑都有。
直至上周，慕尼黑市政府終於要求警方以刑事毀壞財產立案調查，因為若要不損毀墓碑而移除貼紙，每塊墓碑需花費500歐元(約4,073港元)。換言之，1,000塊墓碑可能要耗費50萬歐元(約407萬港元)，才能完全修復。
警方上周四(20日)公布調查結果，原來是一間負責公墓清潔的園藝公司搞出來。該園藝公司高管燦克爾(Alfred Zanker)受訪時解釋，這些QR Code貼紙幫助員工追蹤哪些墓碑已完成清潔及維修，「(因為)我們是一間大公司，一切都必須有條不紊地進行」。
報道指，慕尼黑一些公墓容許在墓碑貼上QR Code，用以連結逝者的專屬紀念網站，供親友悼念。這些QR Code通常刻在墓碑上，或刻在金屬板後，再固定在墓碑上。