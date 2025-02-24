莫名其妙！德國逾1000墓碑離奇出現QR Code 竟與園藝公司有關

墓碑背面突然被貼上QR Code，令人費解。(互聯網)

德國慕尼黑有3座公眾墓園、共1,000多塊墓碑，近日被發現貼上印有QR Code的貼紙，令人感到困惑……莫非掃描QR Code就能接觸到靈異世界？

美國《紐約郵報》等報道，這些QR Code貼紙自去年12月開始出現，面積約5X3厘米，貼在墓碑背面。掃描QR Code後，只會顯示逝者姓名及墓碑在墓園內的位置，未知是誰貼上。

負責慕尼黑公墓管理事務的赫羅夫(Bernd Hoerauf)表示，他跟同事都感到莫名其妙，因為似乎是隨機亂貼，新舊墓碑都有。

直至上周，慕尼黑市政府終於要求警方以刑事毀壞財產立案調查，因為若要不損毀墓碑而移除貼紙，每塊墓碑需花費500歐元(約4,073港元)。換言之，1,000塊墓碑可能要耗費50萬歐元(約407萬港元)，才能完全修復。