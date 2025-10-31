華外交部冀美遵守禁核試承諾 特朗普：美國立即恢復核試

俄羅斯本周宣布成功測試具備核攻擊力的核動力巡航導彈及魚雷後，於南韓出席APEC峰會的美國總統特朗普周四即表示，已下令戰爭部(國防部)在「平等基礎上」「立即」恢復核武測試。路透社指，如落實上述命令，這將是美國於33年後重啟核試。在北京，外交部回應指，中方希望美方切實遵守《全面禁止核試驗條約》的義務和暫停核試驗的承諾，以實際行動維護國際核裁軍與核不擴散體系，維護全球戰略平衡與穩定。

特朗普在其社交平台發文表示，「基於其他國家的測試計劃，我已指示戰爭部在平等基礎上，開始測試我們的核武，相關程序會立即啟動」。他說，美國核武數量比任何國家都多，又稱讚自己為了「徹底更新與翻新現有武器」作出努力，「俄羅斯(在核武數量上)排第二，中國遠遠排第三，但將在5年內追平」。但特朗普並未談及美國核試的確切性質等細節，路透社指，暫不清楚他指的是由國家核子安全局(NNSA)執行的核爆試驗，還是可搭載核彈頭的導彈飛行測試。

美核武「穩妥地鎖起來」

特朗普其後在返美途中，於空軍一號上再強調「(因為)其他國家正在測試，我認為我們做同樣的事是適當的」，稍後將決定測試核武的地點。被問及全球會否進入圍繞著核武的更危險時代，特朗普否認存在這種威脅，強調美國的核武正「穩妥地鎖起來」，又說樂見去核武化進程。

除了北京，俄羅斯一名國會議員亦批評，特朗普的決定預示一個充滿不確定性的年代來臨，並將帶來衝突。美國軍控協會總監Daryl Kimball則指摘特朗普「發布誤導訊息，言論不著邊際。美國無論在技術、軍事或政治上都沒有理由恢復自1992年已停止的核試」，指出美國需要至少36個月時間才能恢復內華達州的地下核試。除了北韓，其他主要擁核國都在1990年代停止核試。根據華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)數據，中國的核武庫規模已增加一倍以上，從2020年的約300枚核武，增至2025年估計600枚；美國軍方估計，至2030年，中國核武將增至1,000枚以上。CSIS指，美國擁有5,225枚核彈頭，俄羅斯則有5,580枚。