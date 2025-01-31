華盛頓空難｜美媒：涉事黑鷹直升機偏離指定高度及航線

美國29日傳出嚴重空難，美國航空一架載有64人的客機，在準備降落時與正在進行飛行訓練的美軍黑鷹直升機相撞，雙雙墜河，無人生還。各界都在猜測肇事原因，而如今傳出黑鷹直升機當時似乎偏離了飛行路線。

《紐約時報》引述4名了解情況的人士的話報道稱，這架黑鷹直升機在列根華盛頓國家機場附近的空域飛行時，應該飛行得更低，並位於不同的位置。

偏離至少半英里