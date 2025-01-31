華盛頓空難｜美媒：涉事黑鷹直升機偏離指定高度及航線

美國29日傳出嚴重空難，美國航空一架載有64人的客機，在準備降落時與正在進行飛行訓練的美軍黑鷹直升機相撞，雙雙墜河，無人生還。各界都在猜測肇事原因，而如今傳出黑鷹直升機當時似乎偏離了飛行路線。
《紐約時報》引述4名了解情況的人士的話報道稱，這架黑鷹直升機在列根華盛頓國家機場附近的空域飛行時，應該飛行得更低，並位於不同的位置。
偏離至少半英里
報道稱，直升機進入繁忙的商業空域之前，必須獲得空中交通管制員的批准。29日當天，黑鷹直升機駕駛請求允許使用一條特定航線，該航線允許直升機飛行的高度不超過200英尺（約61米），並且靠近波多馬克河東側的河岸，這樣就可以避開美國航空公司的飛機。
但結果黑鷹直升機並未依照預定航線飛行。據悉，當它與美國航空客機相撞時，飛行高度超過了300英尺（約91.4米），並且偏離了批准的航線至少半英里（約805米）。
控制塔人手不足
稍早之前，FAA的初步調查表示，事故發生當下，機場控制塔管制員的人力配置有問題，一個人需兼顧兩個職務，也引發外界質疑塔台的人力不足是否為造成這次事故的原因。
30日，華盛頓消防局表示已打撈到5342航班上的2個黑盒，正交由專家分析，希望能夠幫助釐清事故肇因。
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