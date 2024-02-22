華裔青年被棄屍濱名湖案　疑兇母指或因「爭女」引發衝突

日本一名華裔青年齊藤宇川（中文名宋宇川），在月初被掉棄湖中死亡事件。日本警方透露，死者一度被多名青年禁錮在車內，當時仍然生存。而有雜誌就訪問到被捕的其中一位男子的母親，並指有關青年的爭執可能並非與電單車有關，而是死者與一位菲律賓籍青年同時喜歡上一名少女而引發爭執。
在月初被發現浮屍在靜岡縣濱名湖上的17歲華裔青年齊藤宇川，負責調查的警員在日前將5名涉案青年拘捕，當中2人涉及對青年進行襲擊，而他們再與另外3名青年一度把齊藤禁錮在他們其中一人的車內。警方透露，齊藤被禁錮時仍然生存，並表示仍在了解齊藤在被禁錮時的狀況。
被禁錮車內時仍在生
日本雜誌《週刊文春》周三（21日）就報道，指訪問到被捕人最年長，21歲堀內音緒的母親。其母向雜誌表示，不相信兒子殺人。又指兒子與齊藤並不認識，但是從兒子的女友向她指出，青年們的爭執 並非因為電單車而引起，而是堀內認識的一名菲律賓青年，與死者同時喜歡上一位女子，兩者因為感情問題而引發爭執。
堀內的母親又指，兒子過去很認真工作，直到2年前認識了一些外國人後，多了很多主要是菲律賓人的朋友。又指兒子之後買了一輛車，並與這些友人經常夜遊，更因為在未成年時與多名友人在車內吸煙及飲酒而被警察警誡。