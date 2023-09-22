萌到犯規｜智利閱兵76隻軍警犬亮相　狗B露頭仔進場擄獲人心(有片)

南美國家智利於周二(19日)舉行年度閱兵儀式，除了精神抖擻的士兵們，還有76隻各種年齡的軍犬及警犬參與閱兵。部分年齡較小的狗狗由訓練員用背囊裝著，露出一個個狗仔頭，超萌樣子擄獲大批網民歡心。
今年共有76隻狗狗參與閱兵，部分成犬由領犬員以牽引繩引領進場，非常精神抖擻。而當中狗B隊伍更是矚目一群，牠們每隻被獨立裝在一個螢光黃色的背囊裡，只露出頭部，由領犬員抱著或揹著列隊進場，每隻小狗表情懵懂，樣子萌得犯規，擄獲不少圍觀人士及網民的心。智利憲兵隊隊長Gabriela Berrios表示，狗狗們受到嚴格的訓練，以適應人群和噪音，確保在遊行中有完美表現。
民眾大讚軍警犬可愛兼有貢獻
儀式後，領犬員按過去傳統，將狗狗們帶到人群裡，讓牠們與民眾近距離接觸及拍照。現場不少民眾也抵擋不住狗狗的萌樣攻勢，忍不住摸摸，並和領犬員交談。民眾都表示狗狗非常可愛，尤其牠們會做很多貢獻，包括救人等等。當地的軍犬及警犬於2017年起於閱兵儀式首次亮相，自此成為年度儀式中獨一無二的環節。
In vibrant yellow carriers, the most endearing and youthful members of #Chile’s esteemed #canine brigade seized the limelight at the annual #Military #Parade on Tuesday. #dogs #CuteAnimals #FunnyAnimals pic.twitter.com/UjWG6RT5Zm— China Daily (@ChinaDaily) September 21, 2023