萌到犯規｜智利閱兵76隻軍警犬亮相　狗B露頭仔進場擄獲人心(有片)

南美國家智利於周二(19日)舉行年度閱兵儀式，除了精神抖擻的士兵們，還有76隻各種年齡的軍犬及警犬參與閱兵。部分年齡較小的狗狗由訓練員用背囊裝著，露出一個個狗仔頭，超萌樣子擄獲大批網民歡心。

今年共有76隻狗狗參與閱兵，部分成犬由領犬員以牽引繩引領進場，非常精神抖擻。而當中狗B隊伍更是矚目一群，牠們每隻被獨立裝在一個螢光黃色的背囊裡，只露出頭部，由領犬員抱著或揹著列隊進場，每隻小狗表情懵懂，樣子萌得犯規，擄獲不少圍觀人士及網民的心。智利憲兵隊隊長Gabriela Berrios表示，狗狗們受到嚴格的訓練，以適應人群和噪音，確保在遊行中有完美表現。