萬國小姐2025｜巴拿馬佳麗聽錯國名「誤以為晉級」　全場空氣凝結（有片）

在泰國舉行的萬國小姐選美比賽上，巴拿馬佳麗Isamar Herrera因尷尬值爆燈成為網上熱話。這名31歲的選美皇后在決賽之夜誤以為自己進入最後22強，提前走上舞台慶祝，卻發現是一場美麗的誤會。
「巴拉圭」聽錯「巴拿馬」
在選美比賽的關鍵時刻，當主持人宣布進入最後22強佳麗時，Isamar Herrera聽到類似「巴拿馬」的發音後，滿懷喜悅地走向前台接受祝賀。鏡頭聚焦在她身上，她微笑著慶祝這個「勝利」時刻，周圍的觀眾卻陷入一片寂靜。
很快地，主持人意識到錯誤，趕緊澄清。「啊啊，對不起，晉級的是巴拉圭小姐。」主持人解釋道，「大廳裡非常嘈吵，擠滿了來自世界各地的粉絲。」巴拿馬佳麗Isamar Herrera隨後尷尬地回到自己的位置，而真正晉級的巴拉圭佳麗Cecilia Romero則走上舞台接受祝賀。
這段尷尬的影片迅速在網上瘋傳，僅在TikTok上就獲得了近500萬次觀看。網民都同情和支持Isamar Herrera。有網友評論說：「巴拿馬、加拿大、巴拉圭，聽起來都一樣，不要譴責她。」另一位網友解釋道：「也許由於語言障礙，她並沒有真正聽清楚。」
巴拉圭網民「道歉」
來自巴拉圭的網民也表達了歉意：「我來自巴拉圭，我對所發生的事情感到非常遺憾。」其他觀眾則表示這段影片「令人痛苦」，並補充說：「希望她能克服它。」還有支持者讚Isamar Herrera：「妳是個優秀的參賽者，每次出場都無可挑剔，妳當之無愧地獲得了這個稱號。我相信妳的人生會更加美好。」
面對這場意外，巴拿馬佳麗Isamar Herrera在賽後表示：「這種事時有發生。這是一個錯誤，這是一場比賽。你必須知道如何接受失敗，並認同他人的成功。」
菲律賓佳麗摘冠
最終，來自菲律賓邦板牙省的30歲佳麗Emma Tiglao榮獲2025年萬國小姐大賽冠軍。其餘獲獎者包括亞軍泰國的Sarunrat Puagpipat、季軍西班牙的Aitana Jiménez、第四名加納的Faith Porter和第五名委內瑞拉的Nariman Battica。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章