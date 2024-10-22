萬聖節｜東海道新幹線推「屍殺列車」活動 20喪屍車廂嚇餐飽(多圖有片)

日媒報道，參與活動列車為東海道新幹線「希望號」，上周六(19日)下午5時許，由東京出發開往新大阪，全程2小時20分。不過非整架列車都被喪屍「攻陷」，只有第16卡成為「屍殺列車」主題車卡，有大約40名預先報名的乘客參加體驗。

車上逾20名由演員打扮成「受害者」模樣，突然變成喪屍，並在車廂張牙舞爪嚇乘客，及跳到另一表演者上撕咬，有乘客表示，猶如身處電影情節場面中，形容是一種突破。主辦活動的組織亦於車程期間加入喪屍啦啦隊、搞笑藝人等表演緩和「緊張」氣氛，甚至起殭屍舞、變魔術、玩樂器等節目。

有份落場嚇人的組織負責人表示，沒有人希望全程都處在恐懼之中，他們為避免損害新幹線安全的「招牌」，過程都沒出現極度暴力和血腥場面，電鋸和槍都只是玩具。