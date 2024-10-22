熱門搜尋:
施政報告2024 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-10-22 12:35:06

萬聖節｜東海道新幹線推「屍殺列車」活動 20喪屍車廂嚇餐飽(多圖有片)

分享：
日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(路透社)

日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(路透社)

adblk5

萬聖節下周四（10月31日）來臨，日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客，讓大家「嚇餐飽」，票價高達5萬日圓(約2,600港元)。

日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(路透社) 日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(路透社) 日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(路透社) 日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(路透社) 日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(路透社) 日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(路透社) 日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(路透社) 日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(路透社) 日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(路透社) 日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(路透社) 日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(路透社) 日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(路透社) 日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(路透社) 日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(影片截圖) 日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(影片截圖) 日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(影片截圖) 日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(影片截圖) 日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(影片截圖) 日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(影片截圖) 日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(影片截圖) 日本連接東京至新大阪的東海道新幹線近日上演仿效南韓喪屍電影《屍殺列車》情節，逾20名演員在車廂內打扮成喪屍「襲擊」乘客(網上圖片)

日媒報道，參與活動列車為東海道新幹線「希望號」，上周六(19日)下午5時許，由東京出發開往新大阪，全程2小時20分。不過非整架列車都被喪屍「攻陷」，只有第16卡成為「屍殺列車」主題車卡，有大約40名預先報名的乘客參加體驗。

adblk6

車上逾20名由演員打扮成「受害者」模樣，突然變成喪屍，並在車廂張牙舞爪嚇乘客，及跳到另一表演者上撕咬，有乘客表示，猶如身處電影情節場面中，形容是一種突破。主辦活動的組織亦於車程期間加入喪屍啦啦隊、搞笑藝人等表演緩和「緊張」氣氛，甚至起殭屍舞、變魔術、玩樂器等節目。

有份落場嚇人的組織負責人表示，沒有人希望全程都處在恐懼之中，他們為避免損害新幹線安全的「招牌」，過程都沒出現極度暴力和血腥場面，電鋸和槍都只是玩具。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能