藍色起源全女班太空旅程被指造假！片段一大「破綻」露餡？(有片)

貝索斯未婚妻桑切斯(Lauren Sánchez)，聯同Katy Perry、哥倫比亞廣播公司(CBS)主播Gayle King、前火箭科學家Aisha Bowe、電影製片人Kerianne Flynn，以及民權運動家Amanda Nguyen，日前乘搭藍色起源「新謝潑德號」(New Shepard)火箭，飛行至距地球約100公里的高度，越過被公認為太空邊界的「卡門線」(Karman line) ，太空艙與火箭分離，自主飛行數分鐘，到達最高點後，在降落傘等裝置的緩衝作用下順利返回地面，整個過程約11分鐘。Katy Perry出艙後激動親吻土地。

令網民質疑的一幕，出現在太空艙艙門打開前的一刻。片段可見，太空艙艙門曾一度被艙內人員自行打開了少許，但隨即重新關上，之後才見貝索斯以特製工具，從外面將太空艙艙門打開。

有網民聲言「這是藍色起源任務造假的確鑿證據」，不少人認為太空艙門普遍是要用特別工具，從外部由工作人員打開，原因是客艙經歷太空艙經過加壓處理，裡面的人無法隨便開啟，有人聲言「它不像加壓艙門，而更像是一扇脆弱的門」，認為乘客輕輕鬆鬆地從艙內把開拉開太「不現實」。

亦有網民認為，太空艙著陸後看來幾乎完美無瑕，「這次旅行是假的。除了貝索斯佯裝的開門動作外，太空艙的油漆在重返大氣層時沒有被燒焦」。

專家︰今次旅程只去了太空邊緣

然而有專家指出，今次藍色起源的所謂「太空旅程」，其中是只僅僅進入離地約107公里的太空官方界線「卡門線」，而並非深入太空。儘管太空艙仍然處於非常稀薄的大氣層內，並沒有像前往國際太空站的飛船那樣暴露在真正的太空真空中，這意著新謝潑德號沒有必要像SpaceX的龍飛船那樣，配備經過高度加固、向外開啟的艙門，因此網民的質疑並不成立。