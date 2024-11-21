藥劑師指3類保健食品「絕對不會吃」　綜合維他命也上榜

現代人長期習慣吃保健食品，不過，英國一名藥劑師透露自己「絕對不會吃」市面上販售的3種保健食品，例如維他命軟糖、綜合維他命、針對頭髮和皮膚指甲的保健食品。
根據《紐約郵報》報導，英國藥劑師阿米娜汗（Amina Khan）透露了她避免使用的3種保健食品。
1、維他命軟糖：
「這些基本上只是一顆糖果藥丸，你不妨吃點甜的。」阿米娜警告，這類保健食品很容易過度食用，並可能導致維他命A、D、E、K中毒。
根據Nebraska Medicine報告，每種維他命軟糖中通常含有3至5克糖，而且與傳統的複合維生素相比，每份軟糖的營養成分往往較少。因此她建議孩童可以選擇液體或噴霧，成人則是藥丸或錠劑。
維他命C至K等7款補充指南菠菜好處多
2、綜合維他命：
阿米娜指出，綜合維他命「裡面什麼都有一點點」，可是每種營養素的劑量都很低，甚至對人體幾乎沒有影響，因此她對綜合維他命保留遲疑態度，認為人們不一定要補充所有維他命。
此外，一些研究人員表示，綜合維他命是浪費錢，沒有證據表明它們可以降低心臟病、癌症或過早死亡的風險。
營養補充劑｜維他命勿大量食用隨時出現反效果
3、頭髮、皮膚、指甲健康類的保健食品：
阿米娜對這類的保健食品提出質疑，「頭髮、皮膚和指甲複合維生素，它們的重點是什麼？頭髮、皮膚還是指甲？」她認為重要營養素的含量可能低到沒有效，因此建議尋找單一保健食品，改善「特定健康問題」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章