蘋果副總裁Tony Blevins受訪 一句說話犯眾憎被炒 失逾200萬年薪(有片)

美國蘋果公司55歲副總裁布萊文斯(Tony Blevins)，日前接受抖音(TikTok)一名網紅訪問時唔經大腦、口沒遮攔，引發眾怒，據報連CEO庫克亦感憤怒，布萊文斯終被解僱。

25秒長的片段可見布萊文斯坐在一輛值50萬美元(約390萬港元)的平治名車SLR McLaren內，被問平日靠甚麼賺錢，竟說「我有名車、打高爾夫球，又撫摸大胸女人，周末及重要節日都放假」(I have rich cars, play golf and fondle big-breasted women, but I take weekends and major holidays off)，相當囂張。

布萊文斯上述言論其實是借用1981年電影《闊少爺》(Arthur)的對白，戲中主角Arthur Bach形容自己的職業是「賽車、打網球、摸女人，周末則放假，我就是自己的老闆」(I race cars, play tennis and fondle women, but I have weekends off and I am my own boss)。布萊文斯則將之「二次創作」，以為很幽默，怎料玩出火。

蘋果公司｜被炒副總裁 是可直接向庫克匯報30人之一

布萊文斯「玩女人、唔駛做」的短片旋即在Instagram吸like 4萬個、在TikTok錄得逾130萬次瀏覽，但同時令蘋果人事部接獲大量員工投訴。有不具名人士向彭博社稱，蘋果僱員對短片議論紛紛，不少人感到憤怒，原因是庫克及蘋果COO威廉斯(Jeff Williams)不斷致力宣揚女權及員工多元化，但布萊文斯卻作出此侮辱女性言論。英國《每日郵報》報道，指庫克亦對布萊文斯言論感氣憤，而彭博社則稱是威廉斯下令炒人。

布萊文斯就其「錯誤的幽默」向感到被冒犯的人真誠道歉。在蘋果任職22年的布萊文斯，是採購部副總裁，負責處理與供應商的合作及談判，協助公司壓低零件成本，並較對手更快取得新技術。據報蘋果約有100名副總裁，但全公司能直接向庫克或威廉斯匯報者，只得約30人，布萊文斯是其中之一，可見地位舉足輕重。《每日郵報》指根據Salary.com及Glassdoor等網站估計，布萊文斯在蘋果的薪金介乎27.3萬至37.7萬美元(約212萬至294萬港元)。