蘋果副總裁Tony Blevins受訪 一句說話犯眾憎被炒 失逾200萬年薪(有片)

美國蘋果公司55歲副總裁布萊文斯(Tony Blevins),日前接受抖音(TikTok)一名網紅訪問時唔經大腦、口沒遮攔,引發眾怒,據報連CEO庫克亦感憤怒,布萊文斯終被解僱。

25秒長的片段可見布萊文斯坐在一輛值50萬美元(約390萬港元)的平治名車SLR McLaren內,被問平日靠甚麼賺錢,竟說「我有名車、打高爾夫球,又撫摸大胸女人,周末及重要節日都放假」(I have rich cars, play golf and fondle big-breasted women, but I take weekends and major holidays off),相當囂張。

布萊文斯上述言論其實是借用1981年電影《闊少爺》(Arthur)的對白,戲中主角Arthur Bach形容自己的職業是「賽車、打網球、摸女人,周末則放假,我就是自己的老闆」(I race cars, play tennis and fondle women, but I have weekends off and I am my own boss)。布萊文斯則將之「二次創作」,以為很幽默,怎料玩出火。

蘋果公司|被炒副總裁 是可直接向庫克匯報30人之一

布萊文斯「玩女人、唔駛做」的短片旋即在Instagram吸like 4萬個、在TikTok錄得逾130萬次瀏覽,但同時令蘋果人事部接獲大量員工投訴。有不具名人士向彭博社稱,蘋果僱員對短片議論紛紛,不少人感到憤怒,原因是庫克及蘋果COO威廉斯(Jeff Williams)不斷致力宣揚女權及員工多元化,但布萊文斯卻作出此侮辱女性言論。英國《每日郵報》報道,指庫克亦對布萊文斯言論感氣憤,而彭博社則稱是威廉斯下令炒人。

布萊文斯就其「錯誤的幽默」向感到被冒犯的人真誠道歉。在蘋果任職22年的布萊文斯,是採購部副總裁,負責處理與供應商的合作及談判,協助公司壓低零件成本,並較對手更快取得新技術。據報蘋果約有100名副總裁,但全公司能直接向庫克或威廉斯匯報者,只得約30人,布萊文斯是其中之一,可見地位舉足輕重。《每日郵報》指根據Salary.com及Glassdoor等網站估計,布萊文斯在蘋果的薪金介乎27.3萬至37.7萬美元(約212萬至294萬港元)。