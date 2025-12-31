被逼與巨熊同居1個月　戶主崩潰揚言告政府部門(有片)

美國加利福尼亞州一位63歲的男子，早前發現一隻重達550磅的巨型黑熊在其住所的下方的地窖裡棲身，即使男子通報魚類與野生動物部門，仍與這黑熊「同居」1個月，男子每日提心吊膽終於忍無可忍，批評當局不作為，讓他獨自面對這龐然大物，揚言將提出起訴，就其所受的精神痛苦申索。
綜合報道，這隻毛茸茸的不速之客自11月30日以來佔據著Ken Johnson住所下方的地窖，給他的房屋造成嚴重損壞，也讓他許多夜晚無法入眠，Ken無奈地表示：「我能聽到塑料被牠撕碎的聲音。清晨5時，熊的低吼和躁動聲就準時響起，將我驚醒。」平安夜當晚，監控攝像頭拍到這黑熊弄壞了一道燃氣管道。安全起見，Ken只能關閉家中的燃氣總掣：「這件事讓我徹底崩潰，我沒法洗熱水澡，只能一刻不停地盯著監控畫面，隨時提防著牠。」
部門嘗試多種方法驅離黑熊均失敗
加州魚類與野生動物部門介入事件，嘗試使用空氣喇叭、驅熊氣味劑以及陷阱等多種手段，將這隻黑熊驅離，但均以失敗告終，設置的陷阱不僅未能捕獲目標大熊，反而誤捕附近一隻較小的黑熊。部門人員29日曾到現場，為監控黑熊動向的攝影機更換電池；在生物學家評估誘捕陷阱無效後，亦決定移除相關設備。Ken說，後來該部門人員接到指令，就停止所有行動，他又曾詢問能否自行嘗試引誘黑熊離開，卻被告知「絕對不行」。Ken批評：「這件事已經拖了太久，這是他們(魚類與野生動物部門)應該處理的問題」，揚言將起訴相關部門，指控其玩忽職守，給他造成了嚴重的精神痛苦。
A 550-pound black bear has been living underneath an Altadena, California, man's home for a month despite attempts to remove it, and now the homeowner is contemplating legal action. pic.twitter.com/MvpkUgGEWe— CBS Evening News (@CBSEveningNews) December 31, 2025