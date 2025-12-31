被逼與巨熊同居1個月　戶主崩潰揚言告政府部門(有片)

美國加利福尼亞州一位63歲的男子，早前發現一隻重達550磅的巨型黑熊在其住所的下方的地窖裡棲身，即使男子通報魚類與野生動物部門，仍與這黑熊「同居」1個月，男子每日提心吊膽終於忍無可忍，批評當局不作為，讓他獨自面對這龐然大物，揚言將提出起訴，就其所受的精神痛苦申索。

綜合報道，這隻毛茸茸的不速之客自11月30日以來佔據著Ken Johnson住所下方的地窖，給他的房屋造成嚴重損壞，也讓他許多夜晚無法入眠，Ken無奈地表示：「我能聽到塑料被牠撕碎的聲音。清晨5時，熊的低吼和躁動聲就準時響起，將我驚醒。」平安夜當晚，監控攝像頭拍到這黑熊弄壞了一道燃氣管道。安全起見，Ken只能關閉家中的燃氣總掣：「這件事讓我徹底崩潰，我沒法洗熱水澡，只能一刻不停地盯著監控畫面，隨時提防著牠。」