裸男夜闖女子家中企圖性侵反遭勒死　家屬不提告：係佢咎由自取

泰國近日有位裸男，夜半闖進一位女子的家中企圖性侵，但卻意外被女方扯自己脖子上的布勒死，裸男的家屬表示這都是他「咎由自取」。
趁下大雨潛入女子家中企圖性侵
據了解這起發生在汶干府索披賽縣的案件，案發時間是5月3日凌晨2點30分，綜合泰國媒體報導，32歲的男嫌犯Bunjong，趁著當時下大雨，潛入42歲女子Urai的家中企圖性侵，當時他全身赤裸衝向女方，並拿布捂住對方的嘴，雙方推擠時女方大聲呼救沒人聽到，只好用力咬Bunjong的手指，痛到他鬆開手。
而Bunjong脖子上當時綁著一塊布被Urai看到，女方不假思索直接用力拉，他當場被勒昏，女方見其整個趴下倒地不起，趕緊跳窗逃離並報案，警方獲報趕抵時發現Bunjong已經死亡，而警方查出雙方的住處僅隔150公尺，Urai也表示曾看過這名男子，也知道他住在附近，不過並不認識他，雙方也沒交談過。
家屬表示不會對因為自衛而殺人的Urai提告
Bunjong的家屬後來火速幫他辦好喪禮，受訪時表示「他會有這樣的結局，都是咎由自取」，表示不會對因為自衛而殺人的Urai提告，「我們都知道他平時有多暴力」，案發地的村長也補充，嫌犯是毒蟲，之前就有私闖民宅的紀錄，也會毆打家裡的人，「他媽媽都不敢跟他住一起」，也是附近鄰居眼中的頭痛人物跟拒絕往來戶。
但警方仍是依法辦事，即便Urai表示是因為自衛而殺人，警方仍在蒐集相關證據以確認她的說詞真實性，Bunjong雖然已經身亡，目前依然被警方指控涉犯私闖民宅與性侵未遂等多項罪名。
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