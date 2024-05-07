裸男夜闖女子家中企圖性侵反遭勒死　家屬不提告：係佢咎由自取

泰國近日有位裸男，夜半闖進一位女子的家中企圖性侵，但卻意外被女方扯自己脖子上的布勒死，裸男的家屬表示這都是他「咎由自取」。

趁下大雨潛入女子家中企圖性侵

據了解這起發生在汶干府索披賽縣的案件，案發時間是5月3日凌晨2點30分，綜合泰國媒體報導，32歲的男嫌犯Bunjong，趁著當時下大雨，潛入42歲女子Urai的家中企圖性侵，當時他全身赤裸衝向女方，並拿布捂住對方的嘴，雙方推擠時女方大聲呼救沒人聽到，只好用力咬Bunjong的手指，痛到他鬆開手。

而Bunjong脖子上當時綁著一塊布被Urai看到，女方不假思索直接用力拉，他當場被勒昏，女方見其整個趴下倒地不起，趕緊跳窗逃離並報案，警方獲報趕抵時發現Bunjong已經死亡，而警方查出雙方的住處僅隔150公尺，Urai也表示曾看過這名男子，也知道他住在附近，不過並不認識他，雙方也沒交談過。