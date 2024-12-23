裸男深夜持雙刀闖便利店　亂劈商品被警員抬走(有片)

日本滋賀縣大津市一名男子竟然深夜全裸、雙手持刀闖入一間連鎖便利店，還在店內瘋狂劈砍商品，把店內店員及顧客嚇得紛紛躲避，警方獲報到場後立即將男子制服帶走，事件中無人受傷。

綜合報道，事件發生於上周五(20日)深夜11時許，在滋賀縣大津市榮町的羅森(Lawson)便利商店，遭一名年約30至40歲裸男闖入，他兩手各自拿著一把長約20厘米的刀，進店後先是安靜地在貨架之間閒逛，接著開始揮砍商品，還進入櫃檯內用刀破壞櫃枱。有目擊者指，多名店內員工與顧客見狀紛紛逃出店外，現場一片混亂，並報警處理，幸好沒有人員受傷。