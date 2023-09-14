西班牙女記者直播期間被無恥摸屁股　電視台主播霸氣應對(有片)

綜合報道，西班牙女記者Isa Balado周二(12日)在馬德里街頭，與電視台連線報導一宗搶劫案，期間一名戴太陽鏡的男子從後方走近，伸手摸了Isa臀部一下，問她是哪一間媒體。Isa顯然被嚇了一跳，但試圖繼續專注報道新聞，電視台內男主播Nacho Abad卻決定介入，打斷Isa說話指：「原諒我打斷妳……但他剛剛摸了妳的臀部嗎？」Isa證實事件，Nacho隨即表示：「我實在無法理解這種行為，你可以讓我看一下這個人嗎？幫我訪問一下這個白癡，麻煩妳。」

警方拘捕涉性騷擾男子並發布影片

Isa會意，接著開始質問該名男子，鏡頭亦對準他們，Isa說：「你想問我是哪間電視台，但你有必要摸我屁股嗎？我正在直播新聞，我正在工作。」男子起初矢口否認，之後開始辯解，聲稱尊重對方，Isa無言以對，只好說「算了，我希望你不要影響我工作」，轉身就要回到鏡頭正面，詎料男子又伸手摸她的頭髮。

西班牙警方後來在社交平台X上公布，一名男子已因涉嫌性犯罪被捕，警方還公開拘捕影片。Isa所屬的西班牙第五電視台也發表聲明稱，力挺Isa，指拒絕任何形式的騷擾。

西班牙女足隊上月20日擊敗英格蘭贏得世界盃冠軍，西班牙足協主席盧比利斯(Luis Rubiales)因咀對咀親吻球員靴莫素(Jenni Hermoso)引發廣大爭議，並於本月10日宣布辭職。