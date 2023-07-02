詐病射波睇演唱會 點知俾記者捉住訪問 女歌迷如何拆解？(有片)

美國一名女子詐病「射波」去睇Taylor Swift演唱會，仲晨咁早排隊入場買紀念品。她擔心現場會有記者，於是一早帶定毛氈，結果果然有電視台記者採訪。最終女歌迷的喬裝打扮，令她更加備受注目，一夜爆紅，猶幸她暫時力保不失，身份未有曝光。

這位超級粉絲和她的朋友從路易斯維爾來到辛辛那提，排隊購買紀念品時，被當地電視台拍到她。她用一條毛毯遮住自己，就像萬聖節鬼魂一樣，頭上還戴著一副太陽眼鏡。

儘管擔心身份曝光，但她身為Taylor Swift的超級粉絲安心受訪，仍禁不住在鏡頭面前滔滔不絕，「我幾乎把我女兒的中間名取為Taylor」，「我帶著11歲的她前來，這是她第一次看演唱會。我已看過Taylor Swift在納什維爾舉行的演唱會，所以今次再來是為了帶女兒看。」採問尾聲時，記者跟這位女歌迷說：「我們要祈求公司不會發現，對吧？」女歌迷充滿信心的稱，「他們不會發現的。」