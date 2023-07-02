詐病射波睇演唱會 點知俾記者捉住訪問 女歌迷如何拆解？(有片)

美國一名女子詐病「射波」去睇Taylor Swift演唱會，仲晨咁早排隊入場買紀念品。她擔心現場會有記者，於是一早帶定毛氈，結果果然有電視台記者採訪。最終女歌迷的喬裝打扮，令她更加備受注目，一夜爆紅，猶幸她暫時力保不失，身份未有曝光。
這位超級粉絲和她的朋友從路易斯維爾來到辛辛那提，排隊購買紀念品時，被當地電視台拍到她。她用一條毛毯遮住自己，就像萬聖節鬼魂一樣，頭上還戴著一副太陽眼鏡。
儘管擔心身份曝光，但她身為Taylor Swift的超級粉絲安心受訪，仍禁不住在鏡頭面前滔滔不絕，「我幾乎把我女兒的中間名取為Taylor」，「我帶著11歲的她前來，這是她第一次看演唱會。我已看過Taylor Swift在納什維爾舉行的演唱會，所以今次再來是為了帶女兒看。」採問尾聲時，記者跟這位女歌迷說：「我們要祈求公司不會發現，對吧？」女歌迷充滿信心的稱，「他們不會發現的。」
Taylor Swift｜觀眾贊同︰公司唔俾我放假睇騷，我都會咁做！
不少觀眾對這位女歌迷為了演唱而竭力隱藏身份，極感有趣，有人說：「我從來沒笑得這麼開心……太陽眼鏡是完全不必要的，但卻畫龍點晴。不管她是誰，我都很喜歡她。」另一人寫道：「我剛剛買了演唱會門票，如果公司不讓我放假，我也考慮做同樣的事。」
還有一個人寫道：「我喜歡她必須戴太陽眼鏡，因為毛毯並不足以迷惑我。」然而，另外一個人指出：「這也是泰勒的《反英雄》音樂視頻的參考，那些幽靈戴著太陽眼鏡。」還有一個人說：「如果有人好奇，泰勒·斯威夫特的演唱會基本上就是給粉絲舉辦的化妝舞會。這個服裝是來自《反英雄》音樂視頻的。」不過也有人認為，這名女歌迷只是在cosplay Taylor Swift歌曲《Anti-hero》MV內的角色造型，並稱每逢她開演唱會，不少歌迷都會扮鬼扮馬入場。