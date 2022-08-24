誰要負責？參加聚會被上司迫喝酒 英漢醉倒撞地須切頭骨 向僱主索償185萬

到底邊個要負責？英國一名核數師出席公司主管組織的員工聚會，部門經理要求他與同事參加需飲酒的遊戲，結果他喝下大量酒後醉倒，頭部撞地陷入昏迷，搶救期間被切除部分頭骨。為此，他入稟法院控告他受僱的普華永道會計師事務所(PricewaterhouseCoopers，PwC)，並索償逾20萬英鎊(約185萬港元)。

英國《太陽報》報道，28歲的布羅基(Michael Brockie)在PwC任核數師，2019年，在公司一場年度員工聚會上，布羅基與同事們被部門經理弗拉格利(Simon Fradgley)不停要求他們參加「酒吧高爾夫」遊戲。他們在雷丁(Reading)一連要跑9間酒吧、酒館，要盡快飲啤酒，分數會被記錄在紙卡上，會在辦公室展示。弗拉格利告訴他們，除非有合法醫生證明，否則必須參加。

布羅基表示，當晚他醉到完全沒有記憶，之後醉倒路邊，頭部撞地受重創，被警方發現後送院，醫生動手術，切除他的部分頭骨。他全程昏迷，再醒來已是4周後，還要接受6個月治療才能康復，醫生形容是奇蹟。他之後有持續性認知障礙症狀，同年10月復工，卻只能做兼職工作。