調查︰一個國家逾六成男士 經常坐著小便 

民調機構YouGov最近調查了13個國民的男士小便習慣，結果發現，62%的德國男性回答說他們「每次」或「大多數時候」都會坐著小便，比英國的24%高出近三倍。瑞典以50%的比例排名第二，丹麥以44%的比例排名第三，而在法國、西班牙和意大利，分別有35%和34%的男性表示喜歡坐著小便。

坐著小便｜曾有研究指男士坐著小便 有利健康 據稱，德國向來也有不少男士有坐著小便的習慣，甚至還衍生出一個貶義詞「Sitzpinklers」，暗示坐著小便不夠有男子氣概。但有研究表明，坐著小便對男性健康更有益，其中荷蘭萊登大學醫學中心的研究人員，在2014年進行的一項研究，發現坐著小便與站著相比，可更快更完全地排空膀胱，對於有尿道及前列腺肥大等問題男士尤為有益，這些問題通常會在年齡增長時加重。從YouGov的調查中可以發現，這種習慣在55歲以上的德國男性中尤為普遍，該組別分別有49%及25%受訪者說「每次」或「大多數時間」會坐著小便。