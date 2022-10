2022年度諾貝爾今日公布最後一個獎項——經濟學獎,由美國聯儲局前主席伯南克(Ben S. Bernanke)、美國學者戴蒙德(Douglas W. Diamond)以及美國經濟學家戴柏維格(Philip H. Dybvig)平分,以表揚其在研究銀行及金融危機的貢獻。

負責評審的瑞典皇家科學院讚揚3人的發現大大提升了人們對銀行在經濟系統中角色的了解,並「改進了社會該如何應付金融危機」(improved how society deals with financial crises),其研究的重點是為何避免銀行倒閉在金融危機中極為重要。

皇家科學院指現代的銀行體系研究,解釋了我們為甚麼要有銀行、如何把銀行在危機中所受衝擊減少,以及一旦銀行倒閉會如何加劇金融危機,而3位得獎者早在八十年代,已為有關研究奠下基礎。