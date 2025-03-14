警局驚傳「命案」　現場照片揭「頭號疑犯」躲角落偷看笑翻網民

美國加州有警局日前傳出一宗相當「殘暴的命案」，警方表示，在局內辦公室發現地上躺著一隻毛公仔的「屍體」，周邊四散著棉花明顯已經遇害。正當警察在現場調查時，警局內的情緒輔導犬「Butter」正好在案發現場徘徊，成為最可疑的頭號疑犯。

加州羅斯維爾警察局(City of Roseville, California Police Department)周三(12日)在社交平台Facebook(FB)發文表示局內發生一宗不尋常的命案。內文繪形繪聲地描述事件指，有警員在辦公室走動期間赫見地上散落著棉花及配件，幾步之遙就躺著一隻咖啡色的毛公仔倒臥地上，顯然已經遭到致命攻擊。警員先標示出毛公仔倒地的位置，接著拍照記錄現場環境。事後檢視照片時，竟發現局內的情緒輔導犬「Butter」出現在現場，躲在角落偷看以為沒人發現，疑似是想重回案發現場欣賞自己的傑作，令人感到牠相當有嫌疑。警局續指，即使目前缺少線索，但這張照片足以讓Butter成為頭號疑犯，不過動機仍然是個謎團。但有警員透露，Butter常常出沒在校園及醫院當中，替許多人提供情感上的支持以及撫慰，並指，在真相水落石出以前，Butter毫無疑問還是大家心中最乖的寶寶。