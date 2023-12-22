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國際
2023-12-22 09:45:00

豐田宣布召回全球112萬輛車　安全氣囊感知器存隱患涉9款型號

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豐田宣布召回全球112萬輛車　安全氣囊感知器存隱患涉9款型號

豐田（Toyota）20日宣布，由於部分型號的安全氣囊感知器有問題，可能導致副駕駛座氣囊無法按原設計展開，將在全球範圍內召回約112萬輛車。

其中100萬輛在美國

據《路透社》與《共同社》報道，本次召回的對象車輛是2020至2022年生產的車型，包括Avalon、Camry、Corolla、RAV4、Lexus ES250、ES300H、ES350、RX350 Highlander、Sienna Hybrid，其中要召回的100萬輛在美國，若客戶的車屬於召回範圍，豐田將在2024年2月中旬前進行通知。

據豐田表示，副駕駛座的乘客分類系統（OCS）製造存在缺陷，電路可能出現了短路。因此存在碰撞時安全氣囊無法展開而受傷的隱患。對於是否有人因該問題受傷等，豐田表示不便作答。經銷商在召回上述所列的對象車輛時，將檢查OCS感知器，若有必要即進行更換，車主無需另支付任何費用。

舊型感知器未有乘客分類功能

豐田曾於2022年7月在美國召回3500輛RAV4，因為內部零件之間存在潛在干擾，可能導致OCS感知器出現錯誤偵測。據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA），前座安全氣囊30年來在美國挽救了5萬多人的生命。

NHTSA說明，之所以需要更換新型感知器，是因為舊型感知器會使安全氣囊對所有司機和乘客，都以同樣方式展開。導致兒童、個子嬌小的成年人和未繫安全帶的乘客在安全氣囊展開時，與氣囊距離太近反而導致受傷，在極少數情況下甚至會致死。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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