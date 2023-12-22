豐田宣布召回全球112萬輛車　安全氣囊感知器存隱患涉9款型號

豐田（Toyota）20日宣布，由於部分型號的安全氣囊感知器有問題，可能導致副駕駛座氣囊無法按原設計展開，將在全球範圍內召回約112萬輛車。

其中100萬輛在美國

據《路透社》與《共同社》報道，本次召回的對象車輛是2020至2022年生產的車型，包括Avalon、Camry、Corolla、RAV4、Lexus ES250、ES300H、ES350、RX350 Highlander、Sienna Hybrid，其中要召回的100萬輛在美國，若客戶的車屬於召回範圍，豐田將在2024年2月中旬前進行通知。

據豐田表示，副駕駛座的乘客分類系統（OCS）製造存在缺陷，電路可能出現了短路。因此存在碰撞時安全氣囊無法展開而受傷的隱患。對於是否有人因該問題受傷等，豐田表示不便作答。經銷商在召回上述所列的對象車輛時，將檢查OCS感知器，若有必要即進行更換，車主無需另支付任何費用。