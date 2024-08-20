豪華遊艇西西里遇風暴沉沒1死 「英國蓋茨」父女與摩根士丹利國際主席仍失蹤(有片)

意大利西西里島海域周一(19日)清晨一艘載著22人的豪華遊艇遇風暴沉沒，造成1死、6失蹤，另15人獲救。西西里民防局官員指，6名失蹤者包括曾被譽為「英國蓋茨」的科技大亨林奇(Mike Lynch)和他的18歲女兒漢娜(Hannah)，林奇妻子巴卡雷斯(Angela Bacares)則獲救。 路透社引述意國海岸衛隊指，肇事的英國籍「貝氏號」(Bayesian)遊艇長56米、載著22人，停泊在西西里島波尼切洛(Porticello)港口附近期間遇上風暴。目擊者說，黎明前不久，遊艇迅速消失在海浪中，15人在沉船前逃脫，包括船主巴卡雷斯和一名1歲女嬰。海岸衛隊指，失蹤者包括英國、美國和加拿大籍人士。

林奇邀工作夥伴遊船河 西西里民防局官員透露，除了英國科技大亨林奇及他的18歲女兒漢娜，摩根士丹利國際(Morgan Stanley International)主席布盧默(Jonathan Bloomer)和高偉紳律師事務所(Clifford Chance)律師莫爾維洛(Chris Morvillo)也在失蹤名單上。意媒報道，死者是遊艇上的廚師，有生還者稱，這趟海上旅程是林奇為他工作上的夥伴舉辦。

遊艘出事前拋錨停泊港口 西西里巴勒莫(Palermo)一名海岸衛隊人員說：「當時風很大。預計會出現壞天氣，但沒想到會這麼惡劣。」事發時在港口的船長博納(Karsten Borner)受訪稱，當時風很強，他開了引擎來控制住船，避免撞上停泊在他旁邊的「貝氏號」，「我們成功將船留在原位，但在風暴過後，我們後面的船(貝氏號)不見了。」他的船員隨後在一艘救生艇上發現一些生還者，包括一名女嬰和她的母親，他們將這些生還者帶上船，然後交給海岸衛隊。海岸衛隊表示，潛水員已檢查位於49米水深的「貝氏號」殘骸，檢察當局正調查意外原因。

遊艇有6間套房 船主是林奇妻子 據BBC與路透社報道，這艘豪華遊艇由意大利造船廠Perini Navi建造，上次保養維修是2020年。根據船舶資訊網站ShipSpotting.com，船主是名為Revtom Limited的公司，林奇的妻子巴卡雷斯在公司文件是唯一股東。船上有6間套房，最多接待12位客人，並可容納10名船員，每周租金高達19萬5,000歐元(約168.2萬港元)。 遊艇以「貝氏定理」命名 遊艇名字與林奇有關，因為他的博士論文和讓他致富的軟件都是基於機率論中的「貝氏定理」(Bayes' theorem)。 根據船舶追蹤應用程式Vesselfinder，這艘船在本月14日離開西西里島米拉佐港(Milazzo)，最後一次被追蹤到是在周日晚位於巴勒莫以東，當時的導航狀態為「拋錨停泊」。

意大利經歷數周酷熱後出現風暴 專家表示，經歷數周酷熱後，意大利遭遇風暴和豪雨侵襲。氣象學家麥卡里(Luca Mercalli)指出，西西里島四周海面溫度約為攝氏30度，比平常高出近3度。這成了巨大能量來源，促使這些風暴發展，「我們不會說這全因為全球暖化，但會說這具有放大效應」。