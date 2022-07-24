買不起樓英國情侶 20萬買起法國成條村 

不少港人慨嘆買不起樓，羨慕英國不少物業樓價較低，但家家有本難唸的經，英國也有不少人上不到車，包括這對情侶。同為48歲的二人，慨嘆在英國所住地花30萬鎊(約282萬港元)，只能買到一個「豆潤」住所，心感物非所值，一直以來只租住朋友的流動車屋，沒料近日竟豪氣地買起法國一整條村落！

英國樓價高 轉買法國村落

這對同性戀人Mark Mappley及Yip Ward，本來住在英國肯特郡城鎮坦布里奇韋爾斯(Tunbridge Wells)的流動車屋，近日斥2.2萬鎊(約20.7萬港元)榮升業主——應該說是「村主」。他們購入的是法國西北部諾曼第(Normandy)Les Busliere的一條頗有歷史的村落。村內有6間小屋、兩座穀倉、一座兩層高工場、開放式牛欄及小牧場、一口石井、傳統式蘋果榨汁機及麵包窯爐等。

二人均為園林設計師，打算在小村落大展拳腳，自住之餘，把它打造成豪華渡假村。Ward表示︰「我們本來所住的地區，2021年30萬鎊只買到極細小的住所，從來不在我們考慮之列」，「我們一直租住朋友一間溫馨的車屋，但當他們想買掉車屋時，我們開始擔心了」，「所以當我們從朋友得悉Les Busliere(有村落出售)的事，我們便想︰『這的確可以發生在我們身上』。」

Mappley則說，初搬來時覺得村落有點似貧民窟，但現在已好多了，並且結織了鄰村的村民。二人建議有跟他們類似想法的人「放膽去做」。