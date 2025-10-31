熱門搜尋:
國際
2025-10-31 14:15:00

賊鴛鴦爆竊餐廳前熱身？　花卉區內先「激戰」(有片)

賊鴛鴦爆竊餐廳前熱身？花卉區內先「激戰」。(X)

美國亞利桑那州一間餐廳早前被爆竊，遭一對情侶闖入偷走現金、酒水和手機等，但餐廳老闆翻看CCTV時意外發現，這對賊鴛鴦在行竊前，竟然先在店門口的花卉布置內性交，事件令網民側目。

綜合報道，事發於上周六(25)凌晨3時許，在史考茲戴爾市(Scottsdale)玫瑰主題餐廳「Mon Cheri」，老闆娘Lexi Caliskan指出，這對男女闖入餐廳之前，先在餐廳戶外座位區附近的花卉布置區內發生性行為，完事後才潛入店內。員工上午上班時，發現餐廳遭爆竊。Lexi無奈表示，餐廳花卉區布置了滿滿的玫瑰，也許是因為太浪漫了，連竊賊情侶都沉浸其中，「他們像是現代版的『Bonnie Parker』和『Clyde Barrow(美國經濟大恐慌時期「雌雄大盜」)」。

這對賊鴛鴦在行竊前，竟然先在店門口的花卉布置內性交。(X) Lexi無奈表示，餐廳花卉區布置了滿滿的玫瑰，也許是因為太浪漫了，連竊賊情侶都沉浸其中。(X) Lexi確認餐廳被偷去450美元(約3,500港元)現金，一部iPhone手機和一瓶酒，有兩扇門被這對賊鴛鴦毀壞。(X)

賊人除口罩被拍下樣貌 現正追查

經點算得，Lexi確認餐廳被偷去450美元(3,500港元)現金，一部iPhone手機和一瓶酒，有兩扇門被這對賊鴛鴦毀壞。警方則表示，他們原本戴著口罩，在後來摘了下來，所以被攝到清晰長相，目前正追查他們的身分。

