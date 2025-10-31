賊鴛鴦爆竊餐廳前熱身？　花卉區內先「激戰」(有片)

美國亞利桑那州一間餐廳早前被爆竊，遭一對情侶闖入偷走現金、酒水和手機等，但餐廳老闆翻看CCTV時意外發現，這對賊鴛鴦在行竊前，竟然先在店門口的花卉布置內性交，事件令網民側目。

綜合報道，事發於上周六(25日)凌晨3時許，在史考茲戴爾市(Scottsdale)玫瑰主題餐廳「Mon Cheri」，老闆娘Lexi Caliskan指出，這對男女闖入餐廳之前，先在餐廳戶外座位區附近的花卉布置區內發生性行為，完事後才潛入店內。員工上午上班時，發現餐廳遭爆竊。Lexi無奈表示，餐廳花卉區布置了滿滿的玫瑰，也許是因為太浪漫了，連竊賊情侶都沉浸其中，「他們像是現代版的『Bonnie Parker』和『Clyde Barrow』(美國經濟大恐慌時期「雌雄大盜」)」。