超大對比！英國超市蔬果短缺貨架空蕩蕩 俄羅斯街市應有盡有 英媒悲︰制裁無用

英國超市近期爆發由本地能源費上升導致溫室停運、外地供貨商又因寒冷天氣失收等因素夾擊而造成的「蔬果荒」，貨架時常空空如也。英媒指，反觀因侵略烏克蘭而受西方制裁的俄羅斯，據報反而貨架「常滿」，各式各樣蔬果琳瑯滿目，應有盡有，質疑制裁傷不了俄羅斯。 《每日郵報》一篇評論文章指，在面積跟英國伯明翰差不多的俄羅斯城市彼爾姆(Perm)，隨便進入一個街市、兩間大型超市及一間街角小店拍照，都拍到堆積如山的蔬果，包括在英國短缺的番茄、燈籠椒、青瓜及椰菜等。 俄羅斯彼爾姆街市超市蔬果及芝士齊全︰

英國社會｜能源費飆升 種溫室蔬果蝕本 農民卻步 文章認為此情此景，反映西方對俄羅斯的制裁跟本「唔到肉」(not having a deep bite)，並指不少英國人還記得40年前蘇聯人民要排隊買麵包雞蛋，如今儼如風水輪流轉(a reversal of 40 years ago)。 文章引述埃塞克斯郡一間沙律菜公司的總監Tony Montalbano稱，公司本來一年可出產100公斤青瓜仔，但上月起冬季能源費飆至50萬英鎊一個月，溫室只好暫時停運。Montalbano說︰「這是令人難過及挫敗的，但我無法負擔種植成本」，「必須要有錢賺才做，否則根本沒有意義。很多農場也關門放盤。」