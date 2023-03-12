足球名宿連尼加遭「封咪」導致體育節目大混亂 BBC總裁道歉惟無意辭職

英國足球名宿連尼加(Gary Lineker)在Twitter貼文批評政府新推的非法移民政策並遭「封咪」的風波，連日來愈滾愈大變成英國廣播公司(BBC)管理層危機。BBC指連尼加在社交網的言論有違政治中立指引要求他停職，觸發其他體育節目主持「罷工」以示支持連尼加，BBC昨被迫暫停部分體育節目。BBC總裁戴維(Tim Davie)稱明白體育迷的失望，對事件造成節目混亂道歉，但他無意就今次風波辭職。他又指希望連尼加回來開咪，也期望找到平衡方法讓節目主持可表達意見，並同時維持BBC的中立原則。戴維承認這對BBC來說是「艱難的一天」。

連尼加｜批評非法移民政策 與納粹德國相提並論 事件觸發點是連尼加上周二在Twitter轉載內政大臣柏斐文講述新非法移民政策，阻截非法移民坐船橫過英倫海峽到英國。連尼加寫道「天啊，極可怕」。有網民留言指他的評論不妥，「事不關己時，可自以為是地談論」。連尼加回應稱，並無大量難民湧入英國，「我們接收的難民遠少於其他歐洲主要大國。這只是一項無比殘忍政策，針對脆弱的一群，這與30年代德國的政策並無分別。我真的不妥嗎？」貼文裡的1930年代德國是指納粹黨掌政時期。 BBC指連尼加違反員工保持中立的原則將其停職，但批評者卻認為BBC是受政府施壓，包括首相辛偉誠在內的官員立即畫清界線，稱事件與政府無關。辛偉誠指連尼加是一位偉大的球員及充滿天份的主持，希望雙方可以化解爭議，他不會介入今次事件。