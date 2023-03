足球名宿連尼加遭「封咪」導致體育節目大混亂 BBC總裁道歉惟無意辭職

連尼加|擁躉撐言論自由 批評者:有錢人離地

曾為前英格蘭國家隊隊長的連尼加是BBC最高薪的節目主持,負責主要節目《Match of the Day》,在沒有評論員和球評家分析的情況下,該節目上周六播映時間只得20分鐘,只播放賽事精華。其他足球節目也在主持及評論員杯葛下需取消。連尼加兒子向傳媒稱,父親會返回主持《Match of the Day》,但不會收回其言論。在連尼加的貼文中,有人表達支持他,認為這是言論自由。但也有網民稱,連尼加那麼有錢,不了解普羅大眾的生活,指他不知道最近到公營醫院或急症室求醫的困難,政府共公福利資源已到極限。另有人說,「他們(難民)可以留在法國!但法國不要他們!與法國和德國相比,英國只是一個小島!」

執政保守黨副主席安德森在Twitter稱,「這是薪酬過高明星如何離地的另一例子」。推出新非法移民政策的柏斐文認為將事件,與納粹德國相提並論「是不負責任」,有關描述不恰當。在野工黨影子內政大臣顧綺慧表示,不贊同將有關非法移民政策與德國1930年代相比,但人們有權表達他們的意見。