逾800個網購聖誕蛋糕融化塌陷 日本高島屋公開致歉 咁樣交代原因卻令人費解

高島屋早前售出的2,879個這款聖誕蛋糕中，截至12月26日晚，從北海道到沖繩等地共確認有807個在送遞後外觀變形，出現融化、塌陷等情況。截至26日，共收到1,207宗消費者投訴。

高島屋召開記者會致歉，表示這次事件責任全在他們公司，將依序跟所有訂購者一一致歉，並針對收到問題蛋糕的訂購者提供退費等。

日本高島屋百貨公司今年聖誕節售出的2,879個網購限定款蛋糕，其中逾800個在送遞後外觀變形，引發網民熱議。高島屋周三(27日)公開致歉並稱願負上責任，但表示無法查明原因。

高島屋表示，在製造過程中的抽樣檢查及確認送遞時的溫度控管時都沒有問題，「經過綜合確認結果，要查明確切原因不可能」，並強調對違背多數消費者期待，以及造成許多消費者擔憂，必須深深致歉。

負責人 鞠躬道歉

高島屋指出，無法建構一個可以確認原因的管理體制是他們的責任。公司專務橫山和久鞠躬約10秒公開致歉。

這款聖誕蛋糕外形有著像百褶裙般的白色忌廉，上面鋪上士多啤梨切片，由埼玉縣羽生市的製造商生產，高島屋以網購限定商品供消費者預訂，單價連稅5,400日圓(約295港元)。