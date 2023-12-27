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國際
2023-12-27 16:50:50

逾800個網購聖誕蛋糕融化塌陷 日本高島屋公開致歉 咁樣交代原因卻令人費解

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聖誕蛋糕原形(右)與變形後的模樣。(互聯網)

聖誕蛋糕原形(右)與變形後的模樣。(互聯網)

日本高島屋百貨公司今年聖誕節售出的2,879個網購限定款蛋糕，其中逾800個在送遞後外觀變形，引發網民熱議。高島屋周三(27)公開致歉並稱願負上責任，但表示無法查明原因。

高島屋召開記者會致歉，表示這次事件責任全在他們公司，將依序跟所有訂購者一一致歉，並針對收到問題蛋糕的訂購者提供退費等。

高島屋早前售出的2,879個這款聖誕蛋糕中，截至1226日晚，從北海道到沖繩等地共確認有807個在送遞後外觀變形，出現融化、塌陷等情況。截至26日，共收到1,207宗消費者投訴。

高島屋表示，在製造過程中的抽樣檢查及確認送遞時的溫度控管時都沒有問題，「經過綜合確認結果，要查明確切原因不可能」，並強調對違背多數消費者期待，以及造成許多消費者擔憂，必須深深致歉。

網民拍片展示問題蛋糕的模樣。(互聯網) 高島屋專務橫山和久召開記者會。(互聯網) 聖誕蛋糕原形。(互聯網) 網民取出蛋糕，驚見其變形。(互聯網) 網民取出蛋糕，驚見其變形。(互聯網) 高島屋官網。(互聯網)

負責人鞠躬道歉

高島屋指出，無法建構一個可以確認原因的管理體制是他們的責任。公司專務橫山和久鞠躬約10秒公開致歉。

這款聖誕蛋糕外形有著像百褶裙般的白色忌廉，上面鋪上士多啤梨切片，由埼玉縣羽生市的製造商生產，高島屋以網購限定商品供消費者預訂，單價連稅5,400日圓(295港元)

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蛋糕經包裝後由高島屋合作運輸業者送遞，但不少消費者在收貨後，相繼在社交平台發文抱怨「蛋糕完全不成形」等。

高島屋表示，他們也曾在2022年冬天售賣過2,831個同一間製造商生產的蛋糕，當時並未接獲投訴。

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