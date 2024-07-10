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國際
2024-07-10 15:13:00

遊南非野生動物公園不聽勸告硬要下車　西班牙男子慘遭象群踩死

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遊南非野生動物公園不聽勸告硬要下車　西班牙男子慘遭象群踩死

據當地警方稱，死者是43歲的西班牙男子，他與未婚妻一同遊覽匹蘭斯堡國家公園。南非旅遊局發言人內爾(Pieter Nel)表示，這群遊客開車四處逛，沒多久就發現三頭成年大象帶著三頭小象。據目擊者表示，當時死者興奮地準備下車，但其他乘客和另外兩輛車的乘客都勸他不要，但不幸的是，死者沒有聽從他們的警告，仍舊決定下車走向象群，其中一頭母象發現有人靠近，突然發狂對他發動攻擊，男子無法逃脫，活生生被象群們踩踏，緊急送醫後仍不治身亡。

一名西班牙遊客在南非野生動物保護區遇到三頭帶著小象的大象，當他下車想要拍照時，沒想到母象突然發狂攻擊，男子慘遭象群踩死。

 

死者不聽警告下車走向象群

據當地警方稱，死者是43歲的西班牙男子，他與未婚妻一同遊覽匹蘭斯堡國家公園。南非旅遊局發言人內爾(Pieter Nel)表示，這群遊客開車四處逛，沒多久就發現三頭成年大象帶著三頭小象。據目擊者表示，當時死者興奮地準備下車，但其他乘客和另外兩輛車的乘客都勸他不要，但不幸的是，死者沒有聽從他們的警告，仍舊決定下車走向象群，其中一頭母象發現有人靠近，突然發狂對他發動攻擊，男子無法逃脫，活生生被象群們踩踏，緊急送醫後仍不治身亡。

當地媒體報導，與死者搭同一輛車的其他人都是約翰尼斯堡的居民，沒有受傷。目前警方正在調查中。

南非的國家公園每年吸引超過一百萬遊客，官員表示，遊客遵守安全預防措施至關重要。

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西北公園和旅遊局執行長塔米·馬特謝戈(Thami Matshego) 在接受當地新聞媒體Netwerk24 採訪時表示，「我們不斷提醒遊客在參觀公園時留在車內的重要性，並在動物和車輛之間保持良好的距離，讓動物有自由活動的機會，並且只能在安全指定區域下車。」

內爾則表示，大象襲擊人的事並不罕見，野生大象保護幼崽是「正常行為」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章