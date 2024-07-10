遊南非野生動物公園不聽勸告硬要下車　西班牙男子慘遭象群踩死

據當地警方稱，死者是43歲的西班牙男子，他與未婚妻一同遊覽匹蘭斯堡國家公園。南非旅遊局發言人內爾(Pieter Nel)表示，這群遊客開車四處逛，沒多久就發現三頭成年大象帶著三頭小象。據目擊者表示，當時死者興奮地準備下車，但其他乘客和另外兩輛車的乘客都勸他不要，但不幸的是，死者沒有聽從他們的警告，仍舊決定下車走向象群，其中一頭母象發現有人靠近，突然發狂對他發動攻擊，男子無法逃脫，活生生被象群們踩踏，緊急送醫後仍不治身亡。

一名西班牙遊客在南非野生動物保護區遇到三頭帶著小象的大象，當他下車想要拍照時，沒想到母象突然發狂攻擊，男子慘遭象群踩死。

死者不聽警告下車走向象群

據當地警方稱，死者是43歲的西班牙男子，他與未婚妻一同遊覽匹蘭斯堡國家公園。南非旅遊局發言人內爾(Pieter Nel)表示，這群遊客開車四處逛，沒多久就發現三頭成年大象帶著三頭小象。據目擊者表示，當時死者興奮地準備下車，但其他乘客和另外兩輛車的乘客都勸他不要，但不幸的是，死者沒有聽從他們的警告，仍舊決定下車走向象群，其中一頭母象發現有人靠近，突然發狂對他發動攻擊，男子無法逃脫，活生生被象群們踩踏，緊急送醫後仍不治身亡。

當地媒體報導，與死者搭同一輛車的其他人都是約翰尼斯堡的居民，沒有受傷。目前警方正在調查中。

南非的國家公園每年吸引超過一百萬遊客，官員表示，遊客遵守安全預防措施至關重要。