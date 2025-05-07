遊泰國家公園偷摘野果食　7男女嘔白泡中毒入院

泰國素叻他尼府有7名俄羅斯遊客到當地國家公園遊覽期間，因誤食路邊黃色外型奇異的果實後，出現胸悶、嘔吐、嗜睡、口吐白沫等中毒症狀，送院治理，事後已有4人康復出院，但仍有3人症狀嚴重需住院觀察，院方已採集樣本檢驗，以確認毒素種類。
綜合報道，事發於當地周一(5日)，包括5女、2男的俄羅斯遊客包車到考納奈路昂國家公園(Khao Na Nai Luang)遊覽，塔坤帕儂救援中心於下午約1時30分接獲通報，這7名俄羅斯遊客國家公園內食用不明植物的果實後，出現中毒反應。其中一名遊客表示，他們看到樹上結滿了美麗的果實，便摘下來食用，詎料隨後就感到頭暈和嘔吐。
網民：或看過猴子吃沒事 令遊客誤以為可食用
其中有3名年齡介乎42歲至50歲女性狀況較為嚴重，甚至出現了口吐白沫、脫水的症狀，仍需留院觀察，另外4人已出院。醫療專家隨後找到了遊客所食用的果實，確認為「Phol Sam Klur」，當地俗稱「三友果」，屬於柿屬植物。果實若未經適當處理，可能會引起中毒症狀。症狀輕重因人而異，較嚴重的患者甚至出現意識不清、口吐白沫等情形。有泰國網民表示，看過猴子吃這種果實沒事，但人類食用後卻中毒。或許因此，這些遊客才會誤以為公園內的果實皆可安全食用。