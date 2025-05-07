遊泰國家公園偷摘野果食　7男女嘔白泡中毒入院

泰國素叻他尼府有7名俄羅斯遊客到當地國家公園遊覽期間，因誤食路邊黃色外型奇異的果實後，出現胸悶、嘔吐、嗜睡、口吐白沫等中毒症狀，送院治理，事後已有4人康復出院，但仍有3人症狀嚴重需住院觀察，院方已採集樣本檢驗，以確認毒素種類。

綜合報道，事發於當地周一(5日)，包括5女、2男的俄羅斯遊客包車到考納奈路昂國家公園(Khao Na Nai Luang)遊覽，塔坤帕儂救援中心於下午約1時30分接獲通報，這7名俄羅斯遊客國家公園內食用不明植物的果實後，出現中毒反應。其中一名遊客表示，他們看到樹上結滿了美麗的果實，便摘下來食用，詎料隨後就感到頭暈和嘔吐。