遊澳注意｜超可怕！台灣女網紅4人布里斯本街頭遭暴打頭腫流鼻血 涉種族歧視

澳洲時有種族歧視事件發生，大家去當地旅遊要小心，晚上出街更要注意。台灣女網紅艾庭日前上載一段短片，顯示她晚上與另一女網紅雨書，以及兩名男性友人在澳洲布里斯本街頭漫步時，突遭當地青年尾隨以歧視亞洲人字眼辱罵，繼而動粗暴打他們。 4人都掛彩，其中雨書遭推倒在地、額頭被打到瘀腫，一名男友人則被狂打頭部。艾庭稱，眾人到醫院治療後出院，她亦已返回台灣。4人均被今次遭遇嚇怕，也呼籲大家去澳洲遊玩要小心。

遊澳注意｜女網紅被推倒地上毆打 事發在周一晚(3日)，艾庭上載社交網的片段指，當時於布里斯本的博物館外散步。兩名年輕女子尾隨他們，並大吼和擲石頭，也用歧視亞洲人的字眼大罵。後來雨書被推倒在地才意識到不對勁。艾庭稱她被直接毆打頭部，形容當時完全無法思考。之後兩名男青年加入圍毆他們。艾庭在帖文中稱，雨書頭腫起來。兩名男性朋友一人鼻子流血，另一人眼鏡被打爆，眼睛打至張不開。 艾庭在片段配上文字稱，他們開始時正常走在路上，後面突然跟了兩個澳洲青少年，開始大罵歧視亞洲人的字眼，背景也聽到叫罵聲。片段字幕指，「快嚇死了，但只能鎮定繼續走」。鏡頭一轉是4人遭那4名不良青年攔截停下來，艾庭面露驚慌打電話。字幕繼續稱，「站在那邊就突然被揍」，鏡頭搖晃，聽到拍片者呼吸急速顯得恐慌，蹲在地上不敢動。然後鏡頭拍到穿白裙的雨書倒在一旁，一名男友人嘗試保護她，但遭到一名女青年狂打其頭部，十分兇狠。艾庭其後再貼文指眾人到急症室治療後已出院。