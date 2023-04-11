達賴喇嘛｜「吐舌禮」是藏族禮儀 表示「微笑、打招呼、示好」

記者官有紘／綜合報道
每一個國家對於當地人來說都會有屬於自己的文化，不過最近藏人精神領袖達賴喇嘛，在今年2月對一名男童伸出舌頭，說可以「吸我的舌頭」引發爭議，儘管達賴喇嘛10日在Twitter上發文道歉，當下只是對孩童「調皮的玩笑」，似乎外界並不買單，不過根據大陸網站《知乎》指出，在藏族人民眼裏反而是種禮儀，表示相互尊重和崇敬的意思。
據了解西藏在1000多年前，有位叫朗達瑪的統帥，外貌長得很像牛魔王，且有黑色舌頭，管理方法像當強硬。殘酷的方式鎮壓西藏佛教，甚至屠殺僧侶、燒毀佛寺，種種行徑對於藏族是相當大的傷害，當地人都把他當成「怪物」，甚至連見到他的手下都會十分畏懼。
那時候，人們見面的時候，首先會伸出舌頭給對方看。如果他們確認自己是紅舌頭，就不在黑舌頭朗達瑪的手下了，那他們就敢碰了。久而久之，這一習俗代代相傳，成為一種獨特的禮儀，延續至今。藏族人民用這種方式表達對陌生人的友好態度，這是一種類似於我們平時微笑打招呼的禮貌行為。
也有另一種說法，因為西藏屬於高原缺氧環境。雖然世世代代的藏民都生活在這裡，但他們仍然不能完全適應這種生活環境。在長期缺氧的環境下，人張嘴，伸出舌頭的行為會造成呼吸不穩定，這意味着身體非常虛弱。由此看來，其實伸出舌頭意味着自己是一個安全的，沒有攻擊性的人，還是對對方示好的一種姿態。
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