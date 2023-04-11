達賴喇嘛｜「吐舌禮」是藏族禮儀 表示「微笑、打招呼、示好」

據了解西藏在1000多年前，有位叫朗達瑪的統帥，外貌長得很像牛魔王，且有黑色舌頭，管理方法像當強硬。殘酷的方式鎮壓西藏佛教，甚至屠殺僧侶、燒毀佛寺，種種行徑對於藏族是相當大的傷害，當地人都把他當成「怪物」，甚至連見到他的手下都會十分畏懼。

那時候，人們見面的時候，首先會伸出舌頭給對方看。如果他們確認自己是紅舌頭，就不在黑舌頭朗達瑪的手下了，那他們就敢碰了。久而久之，這一習俗代代相傳，成為一種獨特的禮儀，延續至今。藏族人民用這種方式表達對陌生人的友好態度，這是一種類似於我們平時微笑打招呼的禮貌行為。