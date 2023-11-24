都柏林發生持刀傷人後觸發反移民騷亂　當局批極右翼分子藉機生事（有片）

愛爾蘭首都都柏林市中心發生懷疑持刀傷人案，造成5人包括3名兒童受傷，警方相信，疑犯是單獨犯案，事件並不涉及恐怖主義。傷人案後，幾百名反移民的示威者，到案發現場附近示威並觸發騷亂，警方批評極右翼分子在案件仍在調查期間發動示威。
當地星期四(23日)下午1時許，1名男子持刀於一間小學外，襲擊離開學校的學生。警方指，暫時未將更多人列為與案件有關，疑兇動機仍在調查，相信不涉及恐怖主義活動。警方其後到場拘捕1名年約40歲的男子，他亦受重傷。警方未有透露疑犯身份，但一度傳出他是北非阿爾及利亞移民。
有人趁機打碎商鋪櫥窗玻璃搶掠
傷人案發生幾小時後，一批反移民的示威者晚上在現場附近示威，超過400名防暴警察戒備。不少示威者都是蒙面，他們向警員掟水樽及投擲煙花，亦有示威者放火燒車，多輛警車，以及電車和雙層巴士被人縱火，亦有人趁機打碎商鋪的櫥窗玻璃搶掠。
警方批評極右翼分子在案件仍在調查期間發動示威，指他們的暴力行為可恥，又呼籲民眾冷靜，不要輕信謠言，強調會將犯事的人繩之於法。愛爾蘭政府譴責暴力示威。其中司法部長麥肯蒂說，不會容忍有人利用傷人案來製造嚴重的破壞。
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) November 23, 2023
Irish rioters have set the Holiday Inn Express Hotel in Dublin on fire.
The government is using the hotel to house asylum seekers. pic.twitter.com/V1AG4KVcrK