都柏林發生持刀傷人後觸發反移民騷亂　當局批極右翼分子藉機生事（有片）

愛爾蘭首都都柏林市中心發生懷疑持刀傷人案，造成5人包括3名兒童受傷，警方相信，疑犯是單獨犯案，事件並不涉及恐怖主義。傷人案後，幾百名反移民的示威者，到案發現場附近示威並觸發騷亂，警方批評極右翼分子在案件仍在調查期間發動示威。

當地星期四(23日)下午1時許，1名男子持刀於一間小學外，襲擊離開學校的學生。警方指，暫時未將更多人列為與案件有關，疑兇動機仍在調查，相信不涉及恐怖主義活動。警方其後到場拘捕1名年約40歲的男子，他亦受重傷。警方未有透露疑犯身份，但一度傳出他是北非阿爾及利亞移民。

