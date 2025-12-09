醉漢狂飲33杯酒鬧事遭注射鎮靜劑身亡　家屬告郵輪員工

一間郵輪公司面臨訴訟，一名男性乘客在搭乘郵輪的期間，在數小時內喝掉至少33杯酒精飲料，最終導致這名35歲加州男子死亡。如今家屬指控郵輪公司員工過度供應酒精有疏失。 根據在佛羅里達州邁阿密提交的法庭文件，來自莫雷諾谷的米高（Michael Virgil）於2024年12月13日與未婚妻康妮（Connie Aguilar）及兒子一同登上郵輪，準備前往墨西哥恩塞納達。 訴訟文件顯示，米高在船上酒吧大量飲酒後迷路，情緒激動。比郵輪保安人員隨後介入，將維米高按倒在地，並用「全身重量」將其制服。律師聲稱，船員還向米高噴了多罐胡椒噴霧。

被噴多支胡椒噴霧 更令人震驚的是，訴訟指出郵輪公司的船員應船長要求，向米高注射了治療精神疾病的處方藥氟哌啶醇，米高最終在船上身亡。 律師在訴訟中強調，公司明知有權拒絕向明顯醉酒的乘客提供酒精飲品，卻未能履行這項責任來保護米高的生命。他們還指控該公司刻意向乘客推銷「暢飲」套餐，並確保郵輪的「每個角落」都設有酒吧。 除了過度供應酒精的疏失外，律師還聲稱公司在僱用和培訓船員方面存在疏忽，包括醫療和保安人員的培訓不當，這些疏失直接導致米高的死亡。

這已是近期第二宗針對郵輪公司提起的死亡飲酒相關訴訟。2024年10月22日，66歲的韋特（Dulcie White）在以Taylor Swift為主題的郵輪之旅中落水身亡。她的家人同樣指控船員在韋特已出現嚴重醉酒時，仍繼續提供酒精飲料。 韋特的女兒梅根（Megan Claven）表示：「因為這個套餐，她喝得太多，可能想把錢花得值回票價。她完全醉了，那種狀態我以前從未見過。想到這是我對她最後的記憶，我就很難過。」 郵輪集團發言人在聲明中表示：「我們對一名客人的去世感到悲痛，我們已配合當局進行調查，並將不再對正在進行的訴訟發表任何評論。」

Royal Caribbean cruise passenger was served 33 drinks before he died in custody: lawsuit https://t.co/5Cr5XnT48P pic.twitter.com/INVMGlLxjy — New York Post (@nypost) December 8, 2025