金融時報：中國4大銀行俄烏戰爭後向俄羅斯「放水」數十億美元 藉此推廣人民幣

俄羅斯去年2月底入侵烏克蘭後，西方銀行紛紛撤離俄國，英國《金融時報》周一報道，中國4間大型銀行隨即「放水」，向俄羅斯的銀行提供數以十億計美元資金。報道指，中國政府正試圖推廣人民幣作為美元以外的另一種結算貨幣，為俄羅斯提供資金便是這項計劃的一部分，而同一時間，俄羅斯也打算改用人民幣作為儲備貨幣。
俄烏戰爭｜中國的銀行趁機取代
報道指，西方國家的監管機構和政界向銀行施壓要求撤出俄羅斯，而國際制裁也讓銀行更難營運，於是中國的銀行趁機取代。
根據俄羅斯中央銀行的資料，截至今年3月的14個月，中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行和中國農業銀行對俄羅斯的曝險額合計從22億美元增加到97億美元，當中中國工商銀行和中國銀行佔了其中88億美元的資產。基輔經濟學院分析最新官方數據，結果顯示，中國對俄羅斯銀行業的曝險額在截至今年3月底的14個月內增為4倍。
俄烏戰爭｜俄羅斯欲改用人民幣作儲備貨幣
報道指，摒棄美元或歐元，俄羅斯打算改用人民幣作為儲備貨幣，中國的銀行為俄國提供資金，正是這轉變的一部分。基輔經濟學院發展部副主任Andrii Onopriienko指出：「中國的銀行放款給俄羅斯的銀行和信用機構，顯示(國際對俄國實施的)制裁有效，而這些貸款多數是人民幣取代了美元和歐元。」
俄烏戰爭｜俄羅斯摒除「有毒貨幣」
人民幣交易增加，凸顯俄羅斯的經濟轉向中國，兩國貿易額去年創下1,850億美元新高。入侵烏克蘭之前，俄羅斯為出口支付的款項超過6成以美元、歐元等支付，人民幣僅佔1%以下。侵烏後，俄國把美元、歐元稱為「有毒貨幣」。俄羅斯央行數據顯示，「有毒貨幣」其後在出口支付款項的佔比降到一半以下，人民幣則增為16%。
俄烏戰爭｜奧地利銀行仍未撤走
多家西方銀行去年已撤出俄羅斯，或出售子公司，奧地利萊夫艾森銀行(Raiffeisen Bank)是少數仍在當地有大量業務的西方銀行。但俄國政府去年夏天實施新規定，令外國銀行不易出售當地的子公司。財政部次長莫伊席夫重申，要阻撓外國銀行出售資產。
歐洲央行正加強施壓要求各銀行撤離俄羅斯，包括萊夫艾森銀行。截至今年3月的14個月，外國銀行在俄國銀行業持有的資產比例從6.2%減至4.9%。