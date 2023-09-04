金融時報：中國4大銀行俄烏戰爭後向俄羅斯「放水」數十億美元 藉此推廣人民幣

俄羅斯去年2月底入侵烏克蘭後，西方銀行紛紛撤離俄國，英國《金融時報》周一報道，中國4間大型銀行隨即「放水」，向俄羅斯的銀行提供數以十億計美元資金。報道指，中國政府正試圖推廣人民幣作為美元以外的另一種結算貨幣，為俄羅斯提供資金便是這項計劃的一部分，而同一時間，俄羅斯也打算改用人民幣作為儲備貨幣。

俄烏戰爭｜中國的銀行趁機取代

報道指，西方國家的監管機構和政界向銀行施壓要求撤出俄羅斯，而國際制裁也讓銀行更難營運，於是中國的銀行趁機取代。

根據俄羅斯中央銀行的資料，截至今年3月的14個月，中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行和中國農業銀行對俄羅斯的曝險額合計從22億美元增加到97億美元，當中中國工商銀行和中國銀行佔了其中88億美元的資產。基輔經濟學院分析最新官方數據，結果顯示，中國對俄羅斯銀行業的曝險額在截至今年3月底的14個月內增為4倍。

俄烏戰爭｜俄羅斯欲改用人民幣作儲備貨幣

報道指，摒棄美元或歐元，俄羅斯打算改用人民幣作為儲備貨幣，中國的銀行為俄國提供資金，正是這轉變的一部分。基輔經濟學院發展部副主任Andrii Onopriienko指出：「中國的銀行放款給俄羅斯的銀行和信用機構，顯示(國際對俄國實施的)制裁有效，而這些貸款多數是人民幣取代了美元和歐元。」