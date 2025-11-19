釜山高中生抽搐倒地8醫院拒收　救護車上等待一小時終身亡

南韓驚傳醫療意外，釜山一名高中生因被多間醫院拒收，無法及時獲得醫療救助，躺在救護車上近一小時後不幸身亡。據韓聯社報道，事件暴露了南韓兒科醫療體系的嚴重缺口，引發社會關注。

事件發生在上月20日早上6點17分左右，一名高中生在釜山市中心學校附近突然出現抽搐症狀。一位路過的市民發現後立即打緊急電話求救，消防部門接報後16分鐘趕到現場，當時這名學生雖處於昏迷狀態，但仍能對呼喚作出反應。

初時仍有反應

然而，當救護人員聯絡釜山當地醫院請求轉移這名學生時，卻接連遭到拒絕。據了解，四間大型醫院因無法提供兒科神經病學相關的後續護理而拒絕接收病人。醫護人員隨後向釜山消防災難本署緊急管理中心求助，希望能找到願意接收的醫院。