鐵達尼號觀光潛艇|泰坦號「海洋之門」停運

「海洋之門」探險公司的網站中,頂端有一行橙紅色文字寫道,「海洋之門探險公司已暫停所有探索以及商業運作」(OceanGate has suspended all exploration and commercial operations.)。

而據《路透社》周四7月6日報道,「海洋之門」探險公司網站顯示,公司原計劃於2024年6月,再舉辦兩次探索鐵達尼號殘骸活動。