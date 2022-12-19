鐵達尼號｜Jack和Rose「兩個只能活一個」爭議持續25年  導演占士金馬倫︰科學實驗終於有結論

由鐵達尼號沉船真實故事改篇的《鐵達尼號》電影，女主角Rose因男主角Jack自我犧牲，最終得以生還。盪氣迴腸的這一幕，令無數觀眾哭腫了眼，而多年來一直也有觀眾不明白，看到殘骸明明有足夠空間，為何Jack跟Rose不能一起爬上殘骸，雙雙浮在水面等候救援？《鐵達尼號》的導演占士金馬倫(James Cameron)近日透露，已找專家測試，證明在上述情況真的「兩個只能活一個」，稍後會透過紀錄片公布詳情。

鐵達尼號｜占士金馬倫︰已複製片中浮木測試Jack Rose生還機會 娛樂新聞網站Variety及加拿大《多倫多太陽報》等報道，97年上映的《鐵達尼號》將於明年2月情人節推出4K修復版，而占士金馬倫近日宣傳《阿凡達：水之道》(Avatar: The Way of Water)時，透露同月還會在National Geographic發布一套鑑證紀錄片，聲言已委託一位低體溫症專家，複製《鐵達尼號》死別一幕的殘骸浮台，並找來兩位身體質量跟飾演Jack及Rose的里安納度狄卡比奧及琦溫斯莉相若的特技人，在他們身上裝設感應器，然後在冰水中測試多個求生方法，以研究他們的生存機會，結論時是「沒有辦法令兩人同時生還。只能活一個。」