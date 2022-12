鐵達尼號｜Jack和Rose「兩個只能活一個」爭議持續25年  導演占士金馬倫︰科學實驗終於有結論

鐵達尼號|占士金馬倫︰已複製片中浮木測試Jack Rose生還機會

娛樂新聞網站Variety及加拿大《多倫多太陽報》等報道,97年上映的《鐵達尼號》將於明年2月情人節推出4K修復版,而占士金馬倫近日宣傳《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)時,透露同月還會在National Geographic發布一套鑑證紀錄片,聲言已委託一位低體溫症專家,複製《鐵達尼號》死別一幕的殘骸浮台,並找來兩位身體質量跟飾演Jack及Rose的里安納度狄卡比奧及琦溫斯莉相若的特技人,在他們身上裝設感應器,然後在冰水中測試多個求生方法,以研究他們的生存機會,結論時是「沒有辦法令兩人同時生還。只能活一個。」